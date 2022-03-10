經部：爭取至少千億改善電網 包括直接送電至科學園區工業區

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（中央社記者曾智怡、梁珮綺台北10日電）經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天表示，為解決目前電網主幹道存在過度集中危險，規劃爭取至少千億元等級電網改善計畫，包含讓電廠可直接送電至用電需求穩定且量大的科學園區、工業區等，減輕主幹道負擔。

曾文生上午9時列席立法院經濟委員會，就「303興達電廠事故之細部調查、改善研擬、電力設施運轉維護機制精進、人員風險分析管控能力強化及電網韌性提升」進行報告，並備質詢。

隨投資需求持續擴張，行政院擬核准新台幣千億元追加預算，強化電網韌性與分散機制。

曾文生中午接受媒體訪問時表示，改善計畫由近到遠，較快落實的是公安文化，系統規劃也會重新設想，因全台有3個超高壓變電站在主幹道，有過度集中危險，需思考主幹道減輕負擔做法。

曾文生說明，過去電網設計理念是全國融通、南電北送，現在則希望電廠能就近將電力直接供應需要用電之處，例如科學園區用電需求相對穩定、量也較大，若能和電廠進行一定程度對應，「就不用像現在把電發到主幹線，再送到需電區域」，如此不僅主幹線負擔減小，相關網路的分群也比較能勻出空間。

曾文生表示，目前已在規劃興達電廠電源直接送進南科，也會跟科技部合作，思考未來如何讓園區用電和電網相互匹配；其他諸如產業園區、工業區等，只要用電曲線相對穩定，也會一併盤點。

於此同時，主幹線原來的強化工作，包含過去因抗爭而無法辦到的，均會重新檢討。

曾文生表示，廠商也需更多再生能源，綠電電網更需即發即用，如何協調並和用戶端匹配也是重點，包含161KV輸電、69KV等區域調度使用，相關機制需同步建置與規劃。

曾文生上午備詢時提到，會在一個月提出電網韌性規劃報告，即是包含上述規劃。

曾文生坦言，過去對電力公司而言，目標是維持營運與利潤，「在商言商，有些事不會做」，這次則以公共性考量，必須落實電網強固，因此導入國家投資觀念，而非單純以事業單位看待，畢竟供電是維持國家穩定所做的必要投資，府院也都願意支持其發展。

預算制定部分，曾文生說，非經濟部所能決定，會努力爭取，初步判斷「不只有1000億」，短中長期目標均會嚴謹落實。（編輯：張均懋）1110310