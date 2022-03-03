全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂

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（中央社網站3日電）全台多縣市今天上午9時許突然停電，受影響地區從基隆、雙北到高雄、花東，幾乎涵蓋全台。由於範圍太大，訊息紛亂，停電原因究竟是什麼？復電進度如何？是否有缺電之虞？中央社整理相關資訊，讓您一次看懂。

原因

高雄興達電廠開關場3日上午9時7分設備故障，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所南機組跳脫，全台瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力。經濟部長王美花在台電記者會說，影響較大的是台南、高雄，北部中部是點狀停電。

有消息指出這次停電是因為大潭電廠機組異常，台電表示，大潭是有一機組因震動過大自動解聯，但與本次停電無關。

台電初步研判，應是興達電廠在歲修期間於其開關場處理過程中，操作上有人為疏失，造成大停電。經濟部長王美花向行政院長蘇貞昌自請處分，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利也請辭以示負責。蘇貞昌表示等調查報告出爐後處理。

行政院發言人羅秉成表示，此事凸顯南電北送的脆弱，政府會加緊速度完成三接工程，讓北部有供電量能。

網傳興達電廠發生爆炸，經濟部解釋，這是機組緊急停機產生水蒸氣逸散現象。影片來源：CNA-中部地方組

影響

台南、高雄全區停電，中北部輪流停電，總計約549萬戶受到影響。（全台用電戶數約1400萬）

台電原本承諾今晚全面復電，但後來表示，為維持供需平衡，雲林、嘉義、台南、高雄、屏東部分地區傍晚起停電。

經台電緊急搶修，截至今晚9時，僅剩雲林及高雄約1萬7600戶尚未復電。

和台南深夜停電是否有關？

台南市永康區局部區域2日深夜無預警停電，台電解釋，是因仁德配電變電所事故導致饋線跳脫，永康區逾6000戶人家停電。與3日上午的停電無關。

有缺電之虞嗎？

王美花指出， 3日停電時，系統備轉容量率高達24.61%，電力供應充足，與缺電無關。

災情

全台大停電，多地傳出停水災情，包含高雄市全區、基隆、桃園、新竹、苗栗、台南、屏東等。高雄因高屏溪攔河堰無電可取水，也無法加壓送水，除了以重力供水系統供水的區域之外全區停水，預計到午夜12時恢復供水；屏東10鄉鎮市也因台電供電設備損壞導致無水，預估停水至下午5時。

全台62座工業區中有48座受波及，科技產業園區共521家廠商停電。截至晚間8時，石化重鎮林園工業區仍有12家廠商尚未復電。

各地零星災情包括號誌燈停擺交通大亂、民眾電梯受困、大眾運輸停駛等。消防署統計，截至晚間8時許全國電梯受困案共328件，現都已脫困、共救出395人。

台灣高鐵上午9時16分因電力異常，3部營運列車受到影響，目前全線已恢復供電、正常營運。

台鐵局表示，新營到金崙站間電車線一度無電導致無法行駛，目前已恢復，共影響36列次列車、4185名旅客。

高雄捷運已復電，下午4時30分全線復駛。輕軌因有部分電力尚未復電，已從下午3時30分起採局部運轉加公車接駁。

補償方案

經濟部宣布，受影響的工業戶與民生用戶電費可打95折，停電6小時以上電費打9折。（編輯：李念庭）1110303

（中央社製圖）