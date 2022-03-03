全台大範圍多點停電 台電興達電廠設備故障搶修

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全台上午9時左右無預警傳出停電消息，北市北投區大業路一處路口交通號誌全黑，靠臨時出動的交警指揮。（中央社）

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（中央社記者曾智怡台北4日電）全台上午9時左右無預警傳出停電消息，全台各地都有民眾回報停電災情，範圍包含雙北市、苗栗、台中、台南、高雄。台電表示，興達電廠設備故障，造成南部系統解聯。台電表示，截至晚間9時，剩雲林及高雄約1萬7600戶尚未復電，但很快恢復供電。

經濟部長王美花上午為停電致歉，並表示高雄南部興達電廠開關場發生事故，影響龍崎變電所運作，導致全台瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力，造成549萬戶受到影響。截至晚間9時止，剩下雲林9000戶、高雄8600戶未復電。

關於外界指出大潭電廠6部機組異常導致停電，台電澄清並無相關事故通報，大潭電廠部分機組停機歲修中，與這次停電沒有關聯。

原能會表示，因外電因素，導致核三廠2部機組停機，目前2部機組均依程序安全停機，無核安顧慮。

竹科管理局副局長陳淑珠表示，竹科並未受影響供電正常，其餘竹南園區等竹科管理局管轄的園區也都未受到影響。南科台南園區未停電，但部分廠商因壓降受影響，目前供電及供水正常，生產暫無影響；高雄園區有壓降及停電情形，部分廠商已啟動備援系統。

根據消防署最新統計資料指出，截至晚間8時15分最新統計，全國電梯受困案共328件、救出395人，其中高雄市119件。

台北市已於上午11時28分全數復電；239件交通號誌故障皆已恢復正常。新北被波及的16處行政區也已全數恢復供電。

台灣自來水公司七區處向高雄市府回報表示，目前全高雄市停水中，約上午9時20分開始停水，全高雄市均停水，因高屏溪攔河堰無電可取水，各主要給水廠無原水可處理；另因沒電，也無法加壓送水，僅部分區域型以重力供水系統尚能供水。

屏東縣竹田鄉、萬丹鄉、麟洛鄉、屏東市、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、內埔鄉、瑪家鄉、長治鄉10個鄉鎮市，也因台電供電設備損壞導致無水，預估停水至下午5時。其他停水範圍包含基隆、桃園、新竹、苗栗、台南等。

台灣高鐵上午9時16分受電力異常影響，造成3部營運列車受到影響，目前全線已恢復供電，營運正常。台鐵上午11時30分起，新營站與與金崙站間全部恢復供電，區間列車恢復行駛，至上午11時30分共影響36列次列車、4185名旅客。

總統蔡英文已指示行政院及相關部會儘速釐清完整事故原因，於最短時間向各界報告，並儘速恢復供電。行政院上午為停電造成民眾不便與困擾兩度致歉。（編輯：張良知）1110304

影片來源：台電影音網

全台3日上午傳大範圍多點停電，台電網頁一度無法連入訊息。（圖取自台電網頁）

北市北投區大業路一處路口3日交通號誌全黑，交警協助指揮。（中央社）

全台上午9時左右無預警傳出停電消息，北市忠孝東路5段部分紅綠燈不亮。（中央社）

北市街頭部分紅綠燈3日上午因停電不亮。（中央社）

北市民權東路中原街口紅綠燈不亮，員警指揮交通。（中央社）

北市郵局停電。（中央社）

郵局停電，志工（綠背心者）說明無法營業。（中央社）

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台北市超商停電。（中央社）

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雲林縣斗六市3日早上9時許突然停電，民眾靠著微弱的日光在早餐店內用餐。（中央社）