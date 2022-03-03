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0303全台大停電
新聞專題
0303全台大停電44/94

大停電牽連全台134萬戶一度停水 高雄成重災區

2022/3/3 12:51（3/3 14:07 更新）
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全台3日上午9時左右無預警大範圍停電，台南、高雄更全區停電，高雄市警察局已通知所有員警、義交前往各大路口指揮交通。（高市警交通警察大隊提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月3日
全台3日上午9時左右無預警大範圍停電，台南、高雄更全區停電，高雄市警察局已通知所有員警、義交前往各大路口指揮交通。（高市警交通警察大隊提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月3日
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（中央社記者曾智怡、梁珮綺台北3日電）今天上午因興達電廠

興達電廠小檔案

設立動機：因應南部工業成長帶動電力需求

啟用時間：1982年

規模：為全台第三大電廠，僅次於台中電廠、大潭電廠

機組：4部燃煤與5部燃氣

總容量：432.6萬瓩

資料來源：台電

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開關場事故造成全台大停電，各地也傳出停水災情。台水表示，全台134萬戶一度停水，目前停水戶數已降為高雄地區約100萬戶，由於已經接獲復電通知，將陸續逐步送水。

根據台灣自來水公司資訊，停水範圍包含高雄市全區、基隆、桃園、新竹、苗栗、台南、屏東等。

今天上午9時7分，因興達電廠開關場事故，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，造成南部地區停電，並引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電，總停電戶數約549萬戶，截至中午12時，已逾7成戶數復電。

不只停電，多處網友哀嚎家裡也停水，台水表示，停電造成全台約134萬戶一度停水，目前停水戶數已經降為100萬戶左右，最主要停水區域為高雄，原因在於高屏溪攔河堰需透過馬達動力取水，稍早台電已通知準備復電，將陸續開始抽水、逐步送水。（編輯：林淑媛）1110303

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