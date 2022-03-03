交通號誌停擺、民眾摸黑逛超商 全台停電情況一次看【圖輯】

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全台各地3日無預警傳出停電消息，台北市文山區一間賣場上午10時許依靠緊急電力系統維持基本營業用電，工作人員拿手電筒照亮漆黑手扶梯，為民眾指路。中央社記者鄭清元攝 111年3月3日

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（中央社網站3日電）全台多個縣市今天上午因興達電廠設備故障導致大停電，範圍包括台北、新北、苗栗、台中、台南、高雄等。突如其來的狀況讓民眾措手不及，部分路口交通號誌不亮，郵局與超商一片漆黑，還有不少網友哀嚎「上班到一半來不及存檔」、「洗澡洗到一半停電」、「電動馬桶無法使用」等，中央社整理全台停電狀況，用圖輯帶你了解。

高雄部分地區至晚間仍未完全恢復供電，有民眾晚間外出用餐，只能在戶外桌椅摸黑吃飯。中央社記者董俊志攝 111年3月3日

高雄民眾拿著手電筒，在漆黑中帶著毛小孩散步。中央社記者董俊志攝 111年3月3日

高雄晚間部分地區仍未完全恢復供電。圖為一家餐廳業者為各桌消費者點上蠟燭，民眾在燭光下用餐。中央社記者董俊志攝 111年3月3日

台北市文山區一間賣場緊急啟動備用電源維持基本營業，民眾在昏暗的店內採買。中央社記者鄭清元攝 111年3月3日

台北市多處路口也因停電號誌停擺，交通混亂，警方出動人力在各大路口疏導交通。中央社記者郭日曉攝 111年3月3日

台北市多個行政區也停電，市中心立法院部分辦公室也出現短暫跳電情形。中央社記者郭日曉攝 111年3月3日

台北市文山區一間超商停電，民眾靠著窗外光線在店內聊天。中央社記者鄭清元攝 111年3月3日

台北市文山區一間超商店內光線昏暗，冷藏設備受影響。中央社記者鄭清元攝 111年3月3日

台北市多處路口也因號誌停擺造成交通大打結，警方派員至台北市林森北路、青島東路路口指揮交通。中央社記者郭日曉攝 111年3月3日

警方派員在台北市內湖區民權東路與瑞光路口進行交管，維持行車秩序。中央社記者裴禛攝 111年3月3日

台北市政府表示，統計上午10時30分止，全市停電戶數約6萬3000餘戶。圖為台北市內湖區便利商店停電。中央社記者裴禛攝 111年3月3日

台北市文山區賣場業者啟用店內發電機，民眾靠著微弱光線選購商品。中央社記者鄭清元攝 111年3月3日

台北市文山區一間麥當勞因停電暫停營業。中央社記者鄭清元攝 111年3月3日

台北市木柵一處路口號誌燈異常，行人舉手過馬路。中央社 111年3月3日

台北市木柵一間超商因停電無法做生意。中央社 111年3月3日

北市街頭部分紅綠燈3日上午因停電不亮。（中央社）

北市民權東路中原街口紅綠燈不亮，員警指揮交通。（中央社）

北市一間郵局停電，志工（綠背心者）向民眾說明無法營業。（中央社）

全台上午9時左右無預警傳出停電消息，北市北投區大業路一處路口交通號誌全黑，靠臨時出動的交警指揮。（中央社）

路口號誌不亮導致交通大亂，台北市木柵路一段發生騎士與自小客車擦撞事故。中央社 111年3月3日

台北市木柵路事故發生後，警方派員到場疏導交通。中央社 111年3月3日

新北市板橋區一處路口交通號誌停擺，靠著臨時出動的交警疏導交通。中央社記者王騰毅攝 111年3月3日

新北市板橋一間超商受停電影響一片漆黑，無法營業。中央社記者王騰毅攝 111年3月3日

桃園有民眾受困電梯，消防員趕往協助脫困。（桃園消防局提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月3日

新竹市政府停電狀況。中央社記者郭宣彣攝 111年3月3日

苗栗縣境內總共12鄉鎮市、約8萬1千多戶受停電影響，其中包含竹南一家診所，患者家屬要扛著輪椅下樓梯，十分不便。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月3日

台中市多個區域也停電，許多路口號誌受影響而停擺。中央社記者蘇木春攝 111年3月3日

彰化縣鹿港鎮等10多個鄉鎮停電，鹿港頂番婆有便利超商因冷藏設備無法運作，下架牛奶、優酪乳等生鮮食品。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年3月3日

彰化明道大學有學生受困宿舍電梯，校方獲報趕緊出動工作人員嘗試打開電梯門。（明道大學提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年3月3日

雲林縣斗六市、北港鎮等鄉鎮部分路口號誌燈受影響。中央社記者姜宜菁攝 111年3月3日

雲林縣斗六市一間早餐店靠著微弱的戶外光線營業。中央社記者姜宜菁攝 111年3月3日

雲林縣斗六市民眾靠著微弱的日光在早餐店內用餐。中央社記者姜宜菁攝 111年3月3日

台南與高雄全區停電，台南警方派員到重要路口指揮交通。（台南市永康警分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月3日

高雄市警察局通知所有員警、義交前往各大路口指揮交通。（高市警交通警察大隊提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月3日

屏東縣多處地區3日停電，屏東縣消防局接獲民眾受困電梯，派員前往協助救出，皆無大礙。（屏東消防局提供）中央社記者屏東傳真 111年3月3日

台電統計花蓮停電戶數約1萬9000多戶，上午11時陸續恢復電力，警方派出逾50名警力指揮交通。中央社記者張祈攝 111年3月3日

台電表示，停電原因是興達電廠設備故障，造成南部系統解聯，正緊急搶修。圖為興達電廠廠房機組緊急停機，因而產生水蒸氣逸散現象。（台電提供）中央社 111年3月3日