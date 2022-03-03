新北市已恢復供電 醫院接種站不受停電影響

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（中央社記者黃旭昇、沈佩瑤新北3日電）新北市府今天表示，受全台大停電影響，新北被波及的16處行政區已經全數恢復供電；衛生局說，各醫院都有備援電力設備，急救責任醫院、疫苗接種站都不受停電影響。

新北市府衛生局秘書高詩琪告訴中央社記者，新北市各疫苗接種站備有足夠的「冰寶」及不斷電系統，確保疫苗保存。因應今天的全台大停電，已請各衛生所及醫療院所確認疫苗冷儲溫度是否有異常，若無法維持冷儲的衛生所或診所，疫苗即後送衛生局或衛生所。

高詩琪說，新北各醫院都有備援電力設備，目前新北市轄區18家急救責任醫院都不受停電影響。

新北市府災害應變中心則發布簡訊表示，台電超高壓供電系統異常造成停電，新北無人員傷亡；台電告知新北市府，新北市的用戶範圍包括台北南區營業處、台北區營業處、基隆區營業均已全數復電。

台電台北南區處營業處發布簡訊表示，營業區域停電戶數約38萬戶；台電台北西區營業處發布簡訊表示，轄區二次變電所及配電變電所，共19所低頻電驛動作，引起轄區主變壓器卸載停電，停電饋線數共201條，停電戶數約30萬戶。

市府消防局統計，處理電梯受困案共68件，救出81人，火警查看19件、瓦斯漏氣1件，都無傷亡。（編輯：方沛清）1110303