經濟部月底前提出強化電網10年計畫 預算千億元起跳

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經濟部次長曾文生（右）31日在立法院表示，經濟部將推動強化電網千億預算計畫，預計4月底前列出計畫項目，包含設施改善、工程建設等。中央社記者張皓安攝 111年3月31日

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（中央社記者曾智怡台北31日電）經濟部將推動強化電網千億預算計畫，朝野立委關切預算編列進度。經濟部次長曾文生表示，預計4月底前列出計畫項目，包含設施改善、工程建設等，以趕上明年的預算程序。

曾文生今天赴立法院，針對「強化電網千億預算計畫」進行報告並備質詢，民進黨立委邱志偉、陳亭妃、國民黨立委謝衣鳯、曾銘宗等多名委關切預算編列進度。

邱志偉詢問，「千億從哪邊來」，曾文生回應，電網強韌計畫預算會一直支出，過往做法是透過台電年度預算執行，但最近行政院長蘇貞昌有宣示，將投入公共預算，預算編列並非經濟部、台電決定，而是要讓行政院層級進行總預算分配。

曾文生說，預算絕對是千億以上規模，也不只1000億，可能達到2000億甚至更多。

陳亭妃追問預算將採公用預算或特別預算，以及預算何時提出。曾文生表示，兩種分別是不同編列方式，「是否用特別預算不是我能回答」，預計4月底前列出計畫項目，以趕上明年的預算程序。

曾文生指出，台電作為事業單位仍可支應部分預算，會將類似公共建設的項目篩選出來，包含設施改善、工程建設。

根據經濟部「強化電網千億預算計畫」報告，具體措施將以「推動分散電網工程」為主要方向，分為「現有主幹線擴充及強固工程」、「電源直接供應用電中心」、「加速再生能源併網工程」、「樞紐變電所加強分群工程」、「供電瓶頸區新建變電所工程」及「變電所改建屋內化工程」等6大面向進行。

曾文生說，303停電事故發生後，台電初步提出各類分散電網工程的電網韌性建設計畫，預計10年內完成短中長期強化電網韌性建設工程。其中可於2年內完成部分，如分散大型電源直供用電中心等工程；5年內完成部分，如樞紐變電所加強分群等工程；10年內完部分，如供電瓶頸區新建變電所、強固現有主幹線及加速再生能源併網等工程。

曾文生表示，除台電將編擬專案計畫及年度預算辦理，政府也將投入資源以加速提升電網韌性。（編輯：蘇志宗）1110331