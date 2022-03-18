小動物誤觸致停電 王美花：逐年下降會持續改善

（中央社記者溫貴香台北18日電）針對電路設備故障或動物誤觸造成停電，經濟部長王美花今天表示，從1年1萬2000件逐年下降至去年8999件，會持續努力改善，台電有一些機制讓短暫受到外力干擾或損害的設備在最短時間修復，各國都有這樣的情形。

王美花上午在立法院會前受訪表示，中火10部機在空污季的時候只有開7部，當時有相關的環保承諾；從去年10月到最近平均發電量只有5部多，最近是7部在操作。穩定的供電是國人期待，能夠盡可能降空污也是政府的目標，盡早讓燃氣機組上來代替燃煤，這是比較重要，對於中部環保的承諾都有遵守。

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對於小動物誤觸造成停電的問題，王美花說，台電電網的設備散布在全國各地，當然也會做好維護，不管是空中的電路設備或地面的電箱會盡量做好包覆；但畢竟會有一些裸露部分，過往這些都是很常見的現象。

她表示，事實上對於這些設備的小故障、動物的干擾或是天災，這樣的次數已從1年1萬2000件逐年下降到去年8999件，會持續努力改善。這部分台電有一些機制可以讓短暫受到外力干擾或損害的設備，在最短的時間修復，電力供應各國都有這樣的情形。（編輯：張良知）1110318