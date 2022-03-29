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303大停電檢討 蘇貞昌：強化電網韌性與風險管理

2022/3/29 08:47（3/29 13:55 更新）
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興達電廠開關場事故3日造成全台大停電，行政院長蘇貞昌29日指出，已責令經濟部務必督導台電加速改善。圖為3日北市文山區民眾摸黑逛賣場購物。（中央社檔案照片）
興達電廠開關場事故3日造成全台大停電，行政院長蘇貞昌29日指出，已責令經濟部務必督導台電加速改善。圖為3日北市文山區民眾摸黑逛賣場購物。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北29日電）興達電廠開關場事故3日造成全台大停電，事故檢討受關注。行政院長蘇貞昌今天指出，已責令經濟部務必針對「強化電網韌性與安全」和「強化風險管理、教育訓練與查核」兩大面向，督導台電加速改善。

立法院會今天邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，就「0303興達電廠事故致全台停電」進行專案報告並備質詢。蘇貞昌的書面報告一早送至立法院。

蘇貞昌在報告中首先表示，3月3日由於興達電廠事故，造成龍崎超高壓變電所以南的發電廠發電機組跳脫，影響全台電力輸送，導致全台約549萬戶停電，他「要再次向受影響的國人同胞深致歉意」。

在報告中，蘇貞昌也敘明興達電廠事故處理經過。他指出，第一時間即掌握訊息，指示行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花趕赴台電公司指揮調度，立即啟動相關應變作為，並以「全力搶修、儘速復電」為第一要務。他也要求經濟部就此事故嚴查嚴辦，於3日內提出完整書面調查報告，並對相關違失人員嚴究責任。

蘇貞昌指出，在經濟部邀集學者專家、相關單位調查事故發生原因後，事故檢討報告已於3月8日公布在經濟部官網供社會各界瞭解。

關於興達電廠事故後續精進作為，蘇貞昌表示，雖然事故發生當時並非用電尖峰，全台備轉容量率超過24%，電量充足，但因興達電廠單一電廠事故，就造成全台電力系統約1/3停電，卻也凸顯長年以來電網韌性嚴重不足的問題。

蘇貞昌表示，為加速進行系統性的改善，全力避免因單一電廠事故，即造成大區域、整體電網受到影響，他已責令經濟部務必針對「強化電網韌性與安全」和「強化風險管理、教育訓練與查核」兩大面向，督導台電加速改善。

他指出，關於「強化電網韌性與安全」面向，強化電廠內及廠網間雙重保護機制，加強電網韌性建設，電力系統專家協助診斷。

另外，「強化風險管理、教育訓練與查核」面向，蘇貞昌指出，設置風險管控專責單位、落實分級查核，強化人員訊練與風險意識。

書面報告最後，蘇貞昌表示，政府會持續嚴格督導台電公司，大力支持所需的人力、資源，加速落實各項必要建設，確保穩定供電，重拾國人對台電的信任（編輯：趙蔚蘭）。1110329

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