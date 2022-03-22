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303全台大停電
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303全台大停電3/139

303大停電呼吸器停擺釀死 陳其邁：調查判斷中

2022/3/22 12:07（3/22 12:51 更新）
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國民黨高雄市議員邱于軒22日指出，在303大停電時，有民眾因停電導致維生呼吸器無法供氧死亡。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月22日
國民黨高雄市議員邱于軒22日指出，在303大停電時，有民眾因停電導致維生呼吸器無法供氧死亡。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月22日
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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）303大停電，國民黨高雄市議員邱于軒今天質詢指出，有民眾因停電導致維生呼吸器無法供氧死亡。市長陳其邁表示，案件已在調查，目前市府法制局已成立單一窗口協助相關求償。

邱于軒上午在高雄市議會質詢表示，在303大停電時，有民眾因家中呼吸器停掉而死亡，也有人因抽痰機沒電無法抽痰，或因鐵捲門打不開而受困家中。

據邱于軒轉述，3月3日上午9時多，仰賴呼吸器維生的吳姓市民，因停電導致呼吸器停止運作、無法供氧，吳太太接獲家中外籍看護電話通知後，立即趕回家並打119求救，但119打不通。

由於吳家在大同醫院附近，對面鄰居協助到大同醫院求援，大同醫院立即派員到家中急救，但急救時已無生命跡象，約上午10時許在家中過世。

邱于軒說，在停電如此頻繁下，市府有責任針對可能的停電災害進行預防措施，目前市府設立單一窗口協助民眾向台電求償，但市府網站卻仍看不到任何資訊。

陳其邁答詢表示，已協調由法制局成立單一窗口，市府並設有常駐律師，民眾打電話到1999都可以轉介給專責律師協助。若未來進行團體訴訟，訴訟費用市府也會全額補助。

對於呼吸器因停電無法運作，造成民眾死亡，陳其邁會後接受媒體聯訪時說，案件已在調查，會根據死亡原因、因果關係來做判斷。

法制局回應表示，法制局受理民眾法律諮詢將近100件，一般用電戶約占70%，大部分是反映食材、電器與電子設備、電梯馬達與機板等損壞，其中有民眾反映因家用維生呼吸器無法供氧致家屬死亡。

此外，企業或營業商家約占30%，主要是反映因停電有營業損失、薪資損失、機器設備或產品等損壞。法制局目前收受民眾提出文件，主張要向台電請求賠償計有2件，包括1件藥品損壞、1件電梯損壞。（編輯：郭諭儒）1110322

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