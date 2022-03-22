303大停電 興達電廠3員工涉公共危險罪15萬交保

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橋頭地檢署調查303大停電原因，21日帶回3人漏夜偵訊後認涉犯公共危險罪。圖為興達發電廠內一景。（中央社檔案照片）

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）橋頭地檢署調查303大停電原因及相關人員是否涉刑責，昨天派員搜索興達發電廠員工和開關場控制室主任住處，帶回3人漏夜偵訊後認涉犯公共危險罪，諭知各以新台幣15萬元交保。

興達電廠3日開關場事故釀全台大停電，波及549萬戶，台灣橋頭地方檢察署檢察長洪信旭獲悉後指示民生專組啟動民生平台機制，與法務部調查局高雄市調查處成立專案小組，釐清事故發生可能原因、停電狀況及是否涉有刑責。

橋頭地檢署上午發布新聞稿說，經專案小組調查，昨天搜索興達電廠簡姓、田姓電氣組變電一課員工，及案發當天李姓開關場控制室值班主任住處及辦公處所，通知到案說明。

橋檢表示，3日上午8時50分許，簡姓、田姓員工打算測試DS3541（隔離開關）時，疑未確實檢查相連接GCB3540（斷路器）內SF6（絕緣氣體）充填狀況，就在斷路器未充填絕緣氣體狀況下，要求李姓主任開啟測試，導致隔離開關發生爆炸，造成設備毀損，引發停電事故。

檢方漏夜複訊後，認為3人涉犯中華民國刑法妨害公用事業罪等公共危險等罪嫌重大，但無羈押必要，訊後分別諭知15萬元交保。（編輯：李明宗）1110322