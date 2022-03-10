303興達電廠事發監視影片 關鍵22分鐘曝光[影]

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立法院經濟委員會10日邀請經濟部就「303興達電廠事故之細部調查、改善研擬、電力設施運轉維護機制精進、人員風險分析管控能力強化及電網韌性提升」進行報告，台電代理董事長曾文生（左起）、總經理王耀庭、經濟部長王美花列席備詢。中央社記者鄭清元攝 111年3月10日

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（中央社記者曾智怡、梁珮綺台北10日電）經濟部長王美花今天上午在立法院報告，首次公開303大停電興達電廠人為疏失發生前後的監視器影片，時間為8時54分至9點16分，包含從值班主任事故確認開關設備狀態，到按下隔離開關後，電廠全黑的關鍵22分鐘。

王美花今天上午9時出席立法院經濟委員會，就「303興達電廠事故之細部調查、改善研擬、電力設施運轉維護機制精進、人員風險分析管控能力強化及電網韌性提升」進行報告，並備質詢。

王美花首先針對事故進行說明，並首次披露人為疏失發生前後監視器影片。

影片來源：國會頻道

根據影片內容，3日上午8時54分值班主任正在進行相關確認工作，8時55分至9時14分值班主任等待現場人員確認開關設備狀態；9時15分時，值班主任蹲下、準備閉合隔離開關3541，也就是要使其通電；9時16分隔離開關閉合後，事故就發生，電廠全黑，監視影片因斷電終止。

根據事故檢討調查報告，斷路器3540因檢測發現絕緣氣體六氟化硫（SF6）含水量過高，因此將該斷路器所屬區間的六氟化硫回收；當天相關人員進行隔離開關3541操作測試時，在未確認相鄰區間的絕緣氣體SF6壓力情形，導致操作後發生短路接地故障，並引發連結至龍崎超高壓變電所發電機組全數跳脫。

針對改善對策部分，王美花表示，包含強化人員風險分析管控能力、電力設施運轉維護機制精進，並將強化電網韌性的設計，投入國家資源以加速提升電網韌性。（編輯：張均懋）1110310