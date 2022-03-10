303大停電台電啟動內部懲處機制 11日開人評會

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（中央社記者梁珮綺、曾智怡台北10日電）303大停電調查報告日前出爐，經濟部長王美花今天表示，台電明天將召開人員獎懲會議，啟動內部懲處機制；面對立委質疑國營事業是「鐵打的衙門」，基層員工犯錯都不會免職，由政務官下台了事，王美花承諾檢討相關考核辦法。

王美花上午率領經濟部次長兼台電代理董事長曾文生、台電總經理王耀庭等人列席立法院經濟委員會就「303興達電廠事故之細部調查、改善研擬、電力設施運轉維護機制精進、人員風險分析管控能力強化及電網韌性提升」進行報告，並備質詢。

303大停電調查報告8日公告上網，台電前董事長楊偉甫與總經理鍾炳利請辭獲准，民進黨立委邱議瑩、林楚茵關切後續懲處進度。

王耀庭表示，該名誤操作人員已調職，也有相關處分，不過，邱議瑩認為，「跳電走了一個董事長跟總經理，操作疏失人員繼續留在公司裡面，懲處不符比例原則」。

曾文生說，他會在短時間內檢視台電人事規章。

林楚茵關切相關人員懲處進度，王美花答詢時表示，台電將於明天召開人員獎懲會議，啟動內部懲處機制。

林楚茵認為，興達電廠開關場人員操作失誤造成549萬戶停電、廠商損失數十億元，「第一線執行錯誤、全民買單、董總下台，一切完全不符合比例原則」。

林楚茵訴求，台電懲處應符合比例原則，否則會變成高層容易丟飯碗，執行者卻記大過跟申誡了事，希望台電不要變成「鐵打的衙門」，甚至是「鑽石的衙門」。

王美花表示，會再檢討相關考核辦法；曾文生說，會訂出標準並針對所有員工進行教育訓練，若不遵守導致損害發生，就是2大過免職。

邱議瑩關切台電基本人員訓練流程，王耀庭表示，公司內部訓練有很多種，公安訓練是每週一次，電廠值班主任拿到證照後，會進行專業訓練，大約3至4年會回訓一次，對於邱議瑩認為3、4年太久，王耀庭說，會再加強。（編輯：黃國倫）1110310