藍質疑停電調查報告 經長：電網要分散強化韌性

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（中央社記者梁珮綺、曾智怡台北10日電）對於國民黨立委質疑303大停電調查報告抄襲去年513及517報告，經濟部長王美花表示，兩者絕對不同，但電網確實要分散，強化韌性，近期會與台電、國內外專家展開相關討論。

王美花上午出席立法院經濟委員會就「303興達電廠事故之細部調查、改善研擬、電力設施運轉維護機制精進、人員風險分析管控能力強化及電網韌性提升」進行報告，並備質詢。

不過，國民黨立委曾銘宗、賴士葆、謝衣鳳、孔文吉、李德維、楊瓊瓔、葉毓蘭等人在報告開始前，在備詢台前站一排表達抗議，時間約10分鐘，國民黨訴求王美花下台，並批評王美花是「跳電部長」。

曾銘宗認為，303調查報告所寫的改善措施，有5項與去年513及517報告相同，但產業需要用電，為此請命；賴士葆則說，行政院長蘇貞昌要求王美花6個月督導台電改善，但從去年513、517至今已10個月，仍發生跳電，說明王美花無能為力，應負起政治責任下台。

王美花會前受訪時指出，303報告與513、517截然不同，但電網確實要分散，國外也很常見，就像高速公路有6線道，車流量變大時就需要拓寬，一旦集中式故障或出錯，分散式就能備援。

由於303報告寫出台電長年虧損，有媒體關切電網韌性難以加強恐與經費相關，王美花表示，台電不以營利為目的，電價長期而言也相對低廉，因此在電力、電網建設上，比較步步為營，如今經濟部將協助台電爭取相關經費，已獲得府院支持，務必加大力度改善電網韌性。

對於國民黨團書記長萬美玲質疑其為總統蔡英文最愛才留任，王美花說，她是內閣團隊的一員，擔任經濟部長一職，就努力處理相關業務，對303停電她感到非常抱歉，所以會大力改善。

王美花進一步表示，穩定供電將分2部分進行，一個是電力供給、一個則是電網韌性，「電網韌性確實非常複雜，也有很多技術問題」，近期將與台電、國內外專家展開相關討論。（編輯：張均懋）1110310