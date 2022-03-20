新時間電價等措施救夜尖峰用電 省3部中火機組發電量

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台電「新時間電價」用電大戶響應試辦近半年，在夜尖峰發揮150萬瓩的抑低效益，相當於近3部中火機組發電量。圖為民營電廠供電一景。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北20日電）太陽下山供電缺口大開，台電與夜尖峰問題直球對決，新時間電價試辦近半年，電子、鋼鐵、零售等用電大戶均響應，台電預期，時間帶移轉搭配需量反應，有望在夜尖峰時段發揮總計150萬瓩抑低效益，相當於近3部台中電廠機組發電量。

303大停電當天，太陽光電在傍晚逐漸削弱至零，部分煤氣機組又尚未完全恢復滿載，這段「空窗期」導致南部地區晚間處於「復電後又停電」窘境，造成民怨四起。

過去尖峰用電時段為白天，近年已逐漸挪移至傍晚、甚至晚上，因應再生能源時代來臨，為提升夜尖峰供電餘裕，經濟部電價費率審議會去年9月23日同意台電所提的新時間電價自由選擇方案，盼透過用戶移轉用電時間，紓解夜尖峰壓力。

簡單來說，新舊電價方案主要差別在於尖、離峰時間的不同，以夏月電價為例，新時間電價將尖峰時間由原先上午10至12時、下午1時至5時，移至下午4時至晚上10時，半尖峰、離峰時間也有所改變。

此方案將一路試辦至今年9月，搭配電費保護機制，總電費以「試辦電價」及「現行電價（選用前的電價）」兩者之中，取較低價者計收，用戶不用擔心電費因此增加，截至目前共8260戶參與。

台電業務處表示，工業用戶製程容易調整，例如三班制工廠用電，透過電價誘因，可將一部分製程挪至白天，抑低效果顯著，全台2萬5000戶高壓用戶已有3成響應，包含電子、鋼鐵、水泥、零售、其他製造業等，業別達百餘種。

經台電評估，時間帶移轉可使需量反應在夜尖峰發揮150萬瓩的抑低效益，相當於近3部中火機組發電量。

業務處指出，近年已推動多種需量反應措施來引導用戶抑低用電，但僅靠需量反應提供獎勵效果有限，仍須在時間電價的計價基礎上，於尖峰時間傳遞正確的價格訊號，以價制量，才能真正發揮效益。

從需求面管理夜尖峰用電，是歐美日韓常見手法，台電去年先是修正既有需量反應的抑低時段，將執行時間延後至下午1時至晚間8時；今年3月起也針對晚間6時至10時，設計彈性夜減時段方案，提供2、3、4小時的選項供用戶自由選擇，並給予不同電費回饋，以擴大用戶參與。

此外，由於517大停電徵調廠商發電機支援成效良好，台電自去年12月起建立向民間發電機買保險機制，以便於緊急時舒緩供電壓力。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1110320