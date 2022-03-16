國民黨：轉移焦點改變不了缺電事實

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）行政院長蘇貞昌近日在停電議題上與國民黨立委交鋒，國民黨今天表示，轉移焦點，也改變不了缺電的事實，並強調，國民黨會負責任的找解方，透過論壇的方式，提出讓全民安心的能源政策。

蘇貞昌近日在立法院總質詢時，與國民黨立委蔣萬安在停電議題上互嗆，成為媒體關注的焦點。國民黨今天召開記者會，並在會中高喊「蘇貞昌缺電耍流氓，國民黨負責找解方」的口號。

文傳會主委凌濤表示，轉移焦點，也改變不了缺電的事實，民眾都在關心缺電的問題何時能解決。

凌濤說，國民黨會負責任的找解方，國民黨智庫在昨天就啟動第一場能源論壇，試圖尋找台灣能源結構的解方，接下來會在台中討論空污問題，並到高雄討論如何發展永續的能源政策；目標很簡單，就是要透過論壇的方式集思廣益，匯集民眾與專家學者的建議，提出讓經濟能發展、產業能升級、全民能安心的能源政策。

文傳會副主委黃子哲說，立法院反質詢的事要正視，但立法院長游錫堃竟然視而不見，禁止反質詢是民主的原則，希望游錫堃能加以制止。

國民黨發言人柳采葳則表示，從3月3日開始統計，近13天就有11天發生跳電狀況，只有2天穩定供電，民眾情何以堪。（編輯：郭無患）1110316