經濟部鎖定光電案場 新儲能目標擬採競標制

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（中央社記者曾智怡台北20日電）太陽光電傍晚發電量直直落，夜尖峰課題浮上檯面，凸顯儲能系統重要性。目前除台電有1GW目標建置量，經濟部能源局鎖定地面型光電案場，規劃新儲能目標500MW，預計以遴選競標及容量分配方式分期辦理，上半年正式實施。

扣除煤氣、核能等基載電力，綠能軍團以太陽光電為首，白天發電量占比超過1成，若多發的電均可存起來，在太陽下山後再放電，將是穩定供需平衡的有效做法。

依照現行「532」能源轉型政策，再生能源發電量將逐年擴大，在2025年達到發電占比20%目標，考量再生能源具備間歇特性，政府已於去年明定，台電須於2025年達成1GW儲能容量目標，其中分成160MW由台電自建，剩下840MW則透過電力交易平台，以競價方式採購。

如今303大停電再度勾起各界缺電討論聲浪，與綠電相輔相成的儲能設備更須快馬加鞭，經濟部能源局鎖定地面型光電案場，規劃新儲能目標500MW，如此一來，直至2025年，全台將有至少1.5GW儲能量能，以舒緩夜尖峰供電壓力。

官員表示，太陽光電發電設備結合儲能系統預期效益有三。第一，協助夜間尖峰的電能供應；第二，擴大太陽光電發展，對業者來說，發電瞬時功率超過饋線容量部分，可先存在儲能設備，晚上再送出。

第三，饋線利用率最大化，若業者因空間限制無法增加太陽光電設置，可釋出饋線容量供其他業者使用。

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能源局預計以遴選競標及容量分配方式分期辦理，各期容量分配總量，會在當期遴選競標開放申請前另行公告，預計上半年正式實施。

至於申請流程，官員透露，將制定基本投標資格及遴選審查項目，和離岸風電區塊開發模式類似，申請案經評選合格後，再以投標的夜間售電價格排序，核配容量給得標申請案；業者需在得標後一定期間內完成儲能系統設置，並於台電公告的夜間供電時段內放電。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1110320