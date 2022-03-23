高市老翁疑因303停電亡 曾文生：慎重以對

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（中央社記者梁珮綺台北23日電）高雄市一名8旬老翁疑因303大停電導致呼吸器無法供氧致死，經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天表示，事發時未接獲相關通報，後續會請台電區營業處深入了解，以及如何與高雄市政府合作，強調慎重以對。

3月3日興達電廠因人為疏失釀全台大停電，共影響549萬戶，以南部最嚴重，高雄市一名需要靠呼吸器維生的8旬老翁，疑因303大停電、呼吸器無法供氧致死，高雄市長陳其邁表示，會全力協助後續事宜，並向台電索賠。

曾文生今天上午出席「台灣—德國離岸風電高峰論壇」，接受媒體訪問時回應，老翁所在區域停電時間為3月3日上午9時17分至11時42分，這段期間未接獲該案通報，「當天有其他用戶打電話到區營業處，我們有幫忙代叫救護車」。

曾文生強調，老翁使用的呼吸器應該設置不斷電系統或備用電源，後續會請台電區營業處深入了解，以及如何與高雄市政府合作，強調慎重以對。

另外，台灣今天凌晨1時41分地牛翻身，發生芮氏規模6.6地震，幾乎全台有感，曾文生說，各個電廠在第一時間就陸續回報，目前全部都正常運轉。（編輯：張均懋）1110323