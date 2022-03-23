303停電害2老翁身亡 陳其邁慰訪家屬允協助求償

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台電疏失導致303全台大停電事件，高雄2名老翁更受停電影響致死，市長陳其邁（後左2）22日在議會表示，會全力協助家屬後續事宜，向台電索賠，相關訴訟律師費由市府負擔；他23日並親自前往拜訪慰問死者家屬，給予必要協助。（高雄市社會局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月23日

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（中央社記者洪學廣高雄23日電）國民黨高市議員邱于軒昨天爆料吳姓老翁因303大停電致呼吸器無法運作身亡。市長陳其邁今天除慰問吳翁家屬，也關懷同樣受停電影響致死9旬老翁家屬，允諾聘律師協助求償。

台電公司因疏失導致303全台大停電，邱于軒昨天在高雄市議會質詢指出，高雄有8旬吳姓老翁因呼吸器無法供氧致死，陳其邁回應，會全力協助家屬後續事宜，向台電索賠，相關訴訟律師費由市府負擔。他今天並親自前往拜訪慰問家屬，給予必要協助。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿指出，因停電導致呼吸器無法運作，進而造成死亡的長輩除了80歲吳翁、另有一名94歲老翁，兩人都育有3名子女，皆與配偶同住。

陳其邁探望家屬時，除特別關心身心健康，針對家屬擔心2名長輩辦完告別式辦理除戶，是否影響後續相關事件處理，他也當場責成法制局協助處理。並要在地社福中心及里長持續關心家屬，希望能多外出參加社區照顧關懷據點活動，盡速走出傷痛。

陳其邁重申，市府會由單一窗口處理後續，保全證據，聘請專業律師協助民眾求償事宜，要民眾不用擔心律師費用，務必讓整件事情能調查清楚。至於高雄出院病患長輩若有呼吸器等用電設備需求，他也要求衛生局、社會局研議協助處理，讓這類憾事不再發生。（編輯：謝雅竹）1110323