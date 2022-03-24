準放火罪查303停電失職人員 王美花：尊重檢調調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北24日電）針對303大停電事件，檢方以準放火罪等罪嫌查辦台電失職人員，引起各界討論；經濟部長王美花今天受訪說，尊重並會配合檢調的調查，不過台電該做的維護工作、電網韌性等，會用最大努力來加強。

立法院經濟委員會今天併案審查行政院函請審議著作權法部分條文修正草案等案，王美花等人列席報告，並備質詢。

王美花會前接受媒體聯訪，被問到檢方說要用準放火罪查辦失職台電人員，是否太過了，以及國安局好像也要介入調查。

王美花指出，檢調單位的偵辦，經濟部都尊重也會配合，但台電公司應該要做好自己的工作，會盡最大努力。

此外，媒體追問王美花，近期停電、跳電事故頻傳，會不會擔心夏天缺電；她表示，這是2件事，像這樣區域型停電，因為各式各樣原因造成的事故，每年本來都會發生，但已從過去一年的2萬1000件，現在已經降到8900件，這都逐年下降。

王美花接著指出，台電會用各種措施，包括包覆電線桿上的設備、更換絕緣氣體等，而台電線路在全國有40萬公里長，所以設備、電線維 護，本來就是台電各區處工作人員每天在做的工作，這樣的工作都持續做好，因此跟是否缺電絕對沒有關係。

另外，台電台南市東區忠孝配電變電所昨天下午發生電力熔絲座設備不良，造成南區4550戶人家停電；王美花說，台電第一時間就去修理，後來也都復電，對於這樣的區域性停電方式，有的像是動物的問題、設備故障問題、外力或天災等，台電都快復電。（編輯：張均懋）1110324