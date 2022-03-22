老翁疑因停電亡 陳其邁：全力協助家屬後續事宜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨高雄市議員邱于軒22日質詢指出，303大停電，高雄有8旬老翁因呼吸器無法供氧致死。市長陳其邁表示，市府會全力協助家屬後續事宜。（邱于軒提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）國民黨高市議員邱于軒今天質詢指出，303大停電，高雄有8旬老翁因呼吸器無法供氧致死。市長陳其邁表示，市府會全力協助家屬後續事宜，向台電索賠相關訴訟律師費由市府負擔。

邱于軒上午在議會質詢表示，303大停電時，一名8旬吳姓老翁因家中呼吸器停掉致死。她轉述家屬說法指出，當天上午人不在家的吳太太接獲家中外籍看護通知呼吸器因停電無法運作，吳太太立即趕回家，並打119求救但打不通。

家屬對邱于軒表示，因住家離大同醫院很近，鄰居幫忙跑到大同醫院找人到家中急救，但老翁急救時已無生命跡象，約上午10時5分在家中過世。

邱于軒中午與台電代表到死者家中慰問致意，並公布家屬手寫信表示，希望台電負起責任，一定會要求台電賠償，也盼未來別再有憾事發生。對此，台電高雄區營業處低調表示，會再了解相關細節。

對於家屬119打不通，高市消防局回應表示，當天停電範圍遍及全市，致大量報案電話瞬間湧入，推測因此導致電話占線。大同醫院則回應指出，經查大同醫院沒有吳翁就醫紀錄，303停電當天也沒有派遣相關醫療人員至家中急救。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於大同醫院回應，邱于軒跟家屬再次確認後釐清事實經過，原來是消防局剛好有一輛救護車停在大同醫院門口，鄰居情急下跟救護人員求援，分不清楚哪個單位。消防局也證實，確實有接獲民眾求援，救護人員到家中急救時，老翁已無呼吸心跳。

民進黨高市議員李柏毅下午也在議會質詢此事，陳其邁答詢說，對於此案感到非常遺憾，他已責成衛生局、社會局、法制局等局處協助家屬後續事宜，包括家屬未來聘用律師費用，也會由市府負擔。（編輯：謝雅竹）1110322