興達電廠人為疏失 受影響工業民生用戶電費95折、停電6小時9折

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全台3日無預警大停電，高雄部分地區至晚間仍未完全恢復供電，有民眾晚間外出用餐，只能在戶外桌椅摸黑吃飯。中央社記者董俊志攝 111年3月3日

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（中央社記者梁珮綺、曾智怡台北3日電）興達電廠人為疏失造成全台大停電，經濟部長王美花晚間二度致歉，並宣布補償方案，受影響的工業戶與民生用戶電費可打95折，停電6小時以上電費打9折。

興達電廠 興達電廠小檔案 設立動機：因應南部工業成長帶動電力需求 啟用時間：1982年 規模：為全台第三大電廠，僅次於台中電廠、大潭電廠 機組：4部燃煤與5部燃氣 總容量：432.6萬瓩 資料來源：台電 看更多 關閉 開關場上午9時7分發生事故，導致全台大範圍停電，影響549萬戶，經過緊急搶修，有442萬戶在下午3時復電，不過，隨著太陽下山，光電發電量逐漸減少，儘管機組全開，但併聯仍需時間，導致雲林以南地區部分用戶從傍晚起停電。

經濟部晚間召開記者會，部長王美花指出，自己第一時間向行政院長蘇貞昌自請處分，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利願請辭負責；目前行政院指示經濟部3日內提調查報告，究責等報告出爐後處理。

王美花晚間率領楊偉甫、鍾炳利、發言人張廷抒及專業總工程師吳進忠召開記者會，說明事故原因、初步調查結果以及賠償方案。（編輯：潘羿菁）1110303

興達電廠事故造成全台大停電，經濟部長王美花（中）3日晚間與台電公司董事長楊偉甫（左）、總經理鍾炳利（右）召開記者會，會中二度致歉，並宣布補償方案。中央社記者徐肇昌攝 111年3月3日

興達電廠事故造成全台大停電，經濟部長王美花3日晚間率台電高層及專業總工程師吳進忠（圖）等人舉行記者會，說明事故原因、初步調查結果以及賠償方案。中央社記者徐肇昌攝 111年3月3日