臨危受命接掌台電 曾文生：與員工一起承擔打拚

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（中央社記者梁珮綺台北7日電）303全台大停電，行政院宣布經濟部次長曾文生代理台電董事長，曾文生晚間表示，確實穩定將電力送到用戶端，是台電2萬7700多個員工努力結果，但種種原因使員工努力未能達到預期，接下來要和台電員工一起承擔一起打拚。

經濟部則說，曾文生上任後將有4大「當務之急」包括電網調整、人員精進、成立獨立風險管理部門及找外部專家學者幫台電把脈。

經濟部長王美花今天下午率領曾文生赴行政院提交「303停電事故檢討報告」，根據報告內容，由於人員疏失造成南部地區發電機組全數跳脫，包括大林、南火、興達、核三、麥寮、嘉惠、豐德等電廠均受影響，合計減少約1050萬瓩的供電能力，相當於當日全系統用電需求的1/3。台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利第一時間提出請辭，王美花也自請處分。

行政院長蘇貞昌今天批准楊偉甫及鍾炳利辭呈，並指示曾文生代理台電董事長、台電總經理由副總經理王耀庭接任，同時，要求王美花6個月內督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫。

台電近期將召開臨時董事會通過曾文生人事案，同時，曾文生仍兼任經濟部次長職務。

曾文生接受中央社記者採訪表示，台電業務本就是次長分內工作，代理董事長只是工作比重，當下台電面對艱困挑戰，與台電所有人員共同解決，「本就是我的分內工作」。

他強調，台灣的電力供應要能夠跟上經濟成長帶來的用電需求成長，要確實穩定地送到用戶端，是台電2萬7700個員工共同努力的結果，但因為種種原因，使員工努力未能達到預期的結果。因此，接下來要和台電員工一起承擔一起打拚，快速調整、站穩腳步、繼續前進。

曾文生指出，電源開發與電網韌性是供電穩定與能源轉型的關鍵基礎，將依據日前總統蔡英文及蘇貞昌的裁示、提陳行政院確認後的「303停電事故檢討報告」，以及外部學者專家的意見，強化風險管控與分散、加速電網韌性的建設推動。

曾文生強調，電力建設雖然是經濟民生不可或缺的關鍵基礎設施，但也常常遇到反對與阻力，未來會加強說明與溝通，也希望能獲得社會的支持。

經濟部表示，曾文生上任後，將有4大當務之急；第一、電網調整；第二、人員精進；第三、成立獨立風險管理部門；第四、找外部專家學者替台電總體檢。

經濟部說明，目前北中南共有3個超高壓變電所，機組發電後會將電流送到變電所，再由變電所分送到用戶端，而興達電廠與龍崎超高壓變電所當中沒有緩衝，規劃在兩者間設立一個小型的變電所，可作為安全節點，達到分散效果。

其次，303大停電肇因在於人為疏失，經濟部坦言，台電前陣子有太多人退休，人才青黃不接，面臨高度人力斷層狀況，如何精進列為優先選項，同時將要求徹底落實SOP。

第三、將在台電內部設立獨立風險管理部門，建立風管意識。第四、尋找外部專家學者等第三方單位替台電把脈，找出根本問題。

經濟部進一步指出，報告仍有相關細節需依政院指示進一步修改，今晚將持續調整，預計明天修改完成，提陳政院確認後上網公布。（編輯：潘羿菁）1110307