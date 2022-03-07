王美花留任督導強韌電網 曾文生代理台電董事長

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行政院長蘇貞昌指派由經濟部政務次長曾文生（圖）代理台電董事長。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北7日電）303大停電，台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利請辭獲准，董事長由經濟部次長 曾文生 曾文生小檔案 現職：經濟部次長

學歷：國立台灣大學土木工程學系

經歷：

高雄市政府經濟發展局局長

高雄市政府經濟發展局專門委員

高雄市政府顧問

高雄市政府都市發展局專員

行政院青年輔導委員會約聘研究員

民進黨青年部主任

行政院青年輔導委員會專門委員

台灣智庫研究員

台灣勞工陣線高雄分部總幹事及文宣部主任 看更多 關閉 代理，總經理由副總經理王耀庭接任；至於經濟部長王美花去留，行政院長蘇貞昌責成她督導強化電網韌性建設的計畫，才是負責表現。

興達發電廠3日因人為疏失造成全台大停電，行政院發言人羅秉成今天透過媒體群組指出，王美花已在下午4時赴行政院提呈「303停電事故檢討報告」，親向蘇貞昌就事故發生原因研判，以及未來改善對策進行調查結果報告。

羅秉成表示，王美花再次向蘇貞昌表達願負政治責任，但蘇貞昌認為，王美花近年來戮力規劃執行包括能源轉型、三接工程、抗旱整備及應變、班班有冷氣、台商回台投資，以及國際經貿談判布局等重大政策，方方面面都盡心盡力，非常辛苦，且著有成績。

蘇貞昌說，經濟部轄管國營事業包含中油、台電、台糖、台水等眾多公司，而這次事件經調查顯示，屬台電第一線操作人員技術操作錯誤及監督不周所致，經濟部長之於台電雖有督導責任，不過現階段更重要的任務是儘速盤整及加強全國電網韌性的改革工作。

蘇貞昌表示，責成王美花務必在6個月內，督導台電提出強化電網韌性建設的完整計畫，包括推動分散式電網建設，使電網架構朝全國融通及區域韌性雙軌並進等精進作為，不再重蹈覆轍，這才是對民眾應有的負責態度。

楊偉甫是水利出身，藍綠政府都重用，國民黨執政時代從水利署長升任經濟部常次，2016年民進黨政府重返執政，隔年815大停電後先是暫代中油董事長，之後進一步接任台電董事長，被賦予穩定供電重任。

不過，楊偉甫任內又歷經三度大規模停電，期間還面臨重啟核四和三接遷移公投，以及綠能轉型的挑戰，企業和外商對於供電穩定也頻頻表達關切，壓力相當大。

因為大停電臨危受命，楊偉甫5年台電生涯，最後也因大停電而離開。（編輯：林興盟）1110307