郭台銘指303事故非缺電 經長：認同能源需理性對話

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（中央社記者梁珮綺台北4日電）鴻海創辦人郭台銘指303大停電並非缺電，而是設備等問題，台灣能源問題需要跨部會指揮官；經濟部長王美花今天再度致歉並表示，包括電網韌性在內，將加速檢討改善，並認同相關議題需要理性對話。

興達電廠開關場因人為操作失誤釀全台大停電，共549萬戶受影響，郭台銘今天在臉書貼文，指303大停電應該不是缺電，而是相關設備、電網及人為操作問題，缺電非經濟部長一人之罪，也非台電一家公司之責，他認為，能源問題冰凍三尺非一日之寒，單一經濟部的層級要折衝複雜的議題，任何人都沒辦法做好，需要跨部會的指揮官。

王美花回應，303大停電如郭台銘所言，不是缺電，而是電網與人為操作問題，但一個人為操作失誤，卻對國人大眾造成重大影響，經濟部及台電公司仍要再三表示誠摯歉意，並深刻檢討。

王美花進一步表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌已要求，除了以最短時間內徹底調查事故原因及疏失外，更要針對電網的分散性及韌性、系統保護機制、防錯機制以及人員訓練進一步加強，並且加速電力基礎建設的系統性風險改善。

王美花也感謝郭台銘對整體電力及能源議題的建議，她說，相關議題確實需要理性對話，因為從電力系統到未來的淨零轉型，都是牽涉國家發展的重大變革，將繼續傾聽社會各界的意見。（編輯：潘羿菁）1110304