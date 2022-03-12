朱立倫：將缺電與反攻大陸類比 荒謬至極

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席朱立倫今天表示，政府應面對台灣缺電的事實，用騙的、用拖的解決不了問題；將缺電與反攻大陸類比，荒謬至極。新北市長侯友宜也表示，無用的語言會傷害到民眾感情，也會讓民眾覺得政府無能。

國民黨立委蔣萬安昨天質詢批評行政院長蘇貞昌不敢承諾未來不缺電，蘇貞昌回應故總統蔣經國和國民黨昔日承諾要反攻大陸，到現在都沒反攻大陸。

國民黨立委江啟臣設立的啟思民本基金會今天上午舉辦開幕式，朱立倫、侯友宜、前總統馬英九、中廣董事長趙少康、前國民黨主席吳伯雄，以及蔣萬安都出席祝賀。

侯友宜受訪時說，人民最期待的是政府誠心誠意、公開透明承擔缺電問題，以及如何面對解決，再多無用的語言會傷害到民眾感情，也會讓民眾覺得政府無能、無用，不願負起責任。政府面對供電無法穩定，一定要說清楚，扛起責任。

朱立倫表示，把缺電的問題和反攻大陸做類比，真是荒謬至極。他要跟蘇貞昌講，這完全是人為的錯誤，人為的錯誤就是政策的錯誤、民進黨的錯誤，如果不勇於面對缺電問題，接下來還會不斷的停電。

他說，台電內部的報告大家都看到了，請誠實的面對，一起來面對台灣缺電的事實，用騙的、用拖的解決不了問題。

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蔣萬安表示，他的質詢反映民眾對缺電的擔憂，穩定供電是老百姓對政府的基本要求，但堂堂行政院長竟然完全不敢承諾不再停電，卻用酸民語言、不倫不類的比喻；部長站在旁邊像路人甲，這是沒有肩膀的院長、不負責任的政府。

趙少康說，蘇貞昌老是動怒，嘴巴比腦筋動得快。蔣萬安要為曾祖父負什麼責任，蔣萬安問是否保證不停電，這是大家都想問的，蘇貞昌就好好答覆就是了。在國會中還是要展現風度，不能反質詢（編輯：黃瑞弘）。1110312