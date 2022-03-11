蔣萬安酸不敢保證用電 蘇貞昌：你祖父說要反攻大陸

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（中央社記者郭建伸台北11日電）國民黨立委蔣萬安今天在立法院會質詢指行政院長蘇貞昌不敢承諾未來不缺電，蘇貞昌備詢時回應，故總統蔣經國和國民黨昔日承諾要反攻大陸，到現在都沒反攻大陸。雙方隔空交火，蘇貞昌一度情緒激動拍桌。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蔣萬安今天質詢指出，2003年到2016年不曾發生全台大停電，但民進黨政府上台後卻發生4次全台大停電，而經濟部提出303大停電檢討報告歸咎於台電人員操作失誤及電網脆弱，質疑這與能源政策方向出問題。

蘇貞昌表示，這不是政策錯誤，若蔣萬安一定要弄成政黨問題，就陷入意識型態。

蔣萬安指出，政府只會聲稱檢討電網、出錯推給台電基層人員，甚至要求更多預算，認為政府對停電問題難辭其咎。

蔣萬安詢問蘇貞昌是否願意承諾未來不會缺電。蘇貞昌表示，3月3日用電量足夠，當時非用電尖峰，出錯原因已查清楚，沒有推卸也不必意識型態。

蔣萬安批評，蘇貞昌不敢承諾也是一種表示，但經濟部長王美花至少敢承諾1年內不缺電，並對蘇貞昌說「你不敢啦」。

蘇貞昌說，他認為針對問題才是解決問題，不是用拍胸脯保證。他進一步回擊，過去這種看多了，「從你祖父說要反攻大陸，到現在都沒反攻大陸」，質疑蔣萬安是為選舉在表演。

蘇貞昌說，為了國民黨的承諾，台灣人民付出多少代價，他還當過2年兵。過程中情緒激動一度拍桌。

蔣萬安說，蘇貞昌不敢承諾又在牽拖，甚至惱羞成怒，面對立委又不知講到何處。蘇貞昌則指著蔣萬安說，「講到你祖父了」。

此外，蔣萬安質詢少子化問題，再與蘇貞昌槓上。蔣萬安指出，政府編列高額的少子化預算，但民進黨執政後，新生兒數卻逐年下滑，許多國小招生不足，少子化政策成效不彰。

蘇貞昌表示，這說法是倒果為因，並稱蔣萬安都是意識形態，這樣不好，聲音小一點聽得比較清楚。（編輯：蘇志宗）1110311