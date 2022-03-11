蘇貞昌：與中國同一鼻孔出氣 非台灣主流民意

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（中央社記者王揚宇台北11日電）前國民黨主席洪秀柱指民進黨挑釁中國及稱票投總統蔡英文的人不用腦筋。行政院長蘇貞昌今天受訪說，為中國武力擴張、破壞和平贊同發聲，甚至跟他們同一鼻孔出氣的言論，非台灣主流民意。

立法院會今天對蘇貞昌施政方針及施政報告繼續質詢。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到洪秀柱批評民進黨天天挑釁中國，也說投給蔡總統的817萬人，是不用腦筋的人，以及國民黨立委吳斯懷批評，南韓新任總統尹錫悅對中國的軍事政策是挑釁，怎麼看這種幫中國講話的立委；此外，中國國防部發言人吳謙表示，對台獨行徑和外部勢力干涉絕不姑息、露頭就打。

蘇貞昌說，俄羅斯破壞和平、侵略烏克蘭，全世界愛好和平民主的國家，同聲譴責、予以制裁，給烏克蘭幫助。

蘇貞昌表示，台灣是最民主、自由的國家，還被經濟學人評鑑為亞洲第一；對於散播不准弱勢者武裝，散播批評被害者反抗的不當言論，這會被人民唾棄。

蘇貞昌指出，為中國那種武力擴張、破壞和平贊同發聲，甚至於跟他們同一鼻孔出氣的言論，都不是台灣主流民意，也對台灣不好，這只是長敵人志氣，希望多一點了解台灣是最愛好和平的國家，政府保護國家、保護人民，天經地義。（編輯：趙蔚蘭）1110311