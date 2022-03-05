為303大停電再致歉 蘇昌貞：嚴以究責不護短

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（中央社記者賴于榛台北5日電）3日全台發生大規模停電，行政院長蘇貞昌今天表示，台電業務龐大，但再怎樣辛苦，都不該犯這次嚴重錯誤，導致全國產業與民生不便，他真的深感抱歉；等相關報告出來後，嚴以究責不護短，台電也要記取教訓，多所精進。

興達發電廠人為疏失造成303全台大停電，蘇貞昌今天在行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、台南市長黃偉哲、民進黨立法委員王定宇等人陪同下，視察當日受到影響的台電龍崎變電所，他於行前接受媒體訪問。

有關在野黨要求經濟部長王美花下台、以及經濟部次長曾文生被點名接任台電董事長一事，蘇貞昌說，台電業務龐大，人員眾多，配合能源轉型，讓中火減少燃煤600萬噸，以及協助中小學班班有冷氣等政策，夜以繼日為全國產業、民生盡心盡力、貢獻很大。

他表示，台電配合政策用盡心力，應該給予肯定感謝，但再怎樣辛苦，都不該犯這次的嚴重錯誤，導致全國產業與民生不便，他真的深感抱歉。

蘇貞昌說，台電應該要藉此惕勵，等相關報告出來後，嚴以究責不護短，台電也要記取教訓，多所精進。

鴻海創辦人郭台銘昨天在臉書建議，舉辦提高層級的能源會議，責成跨部會足夠有權的能源指揮官。蘇貞昌表示，政府在全國能源政策上，用盡心力，會謙卑傾聽各界指教、灼見，讓台灣做得更好，也盼民眾體諒，讓台灣更有力。（編輯：郭無患）1110305