台泥張安平：303全台大停電凸顯儲能重要性

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台大校園徵才博覽會5日舉行，台泥企業旗下各企業全員出動，由董事長張安平（後排右5）領軍，期盼尋覓各領域人才，號召想為社會、地球做一些事的年輕人加入台泥，共同為理想打拚。中央社記者鄭清元攝 111年3月5日

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）台泥董事長張安平今天現身台大校園徵才博覽會，號召想為社會、地球做一些事的年輕人加入台泥共同為理想打拚，並呼籲，台灣如發展綠能必須要有20%儲能來搭配，否則無法平衡。

台泥近年積極轉型為全方位能源集團，張安平表示，303全台大停電凸顯儲能的重要性，台灣如果發展綠能必須要有20%儲能來搭配，否則無法平衡，因為綠能本身就是看天氣。他並認為，每一公司都應該有自己針對停電的一套做法，把損失降到最低。

台泥是目前國內唯一同時投入創能（綠能）、輸能（電池）、儲能的全方位能源集團，更以歐洲中亞為基地，進軍非洲，去年也併購了義大利公司NHΩA，進軍國際儲能及充電樁市場，人才需求大增。

台大校園徵才博覽會今天舉行，台泥企業旗下各企業全員出動，包括外界關注的新事業能元科技、台泥儲能、台泥綠能，以及主要產品為高階、高容量、高充放電功率的三元能源科技也首度加入徵才行列。以「每個人最大的冒險，就是完成心中的夢想」為主題，積極向電機、機械、化工、材料、土木、電子電力、AI、綠能、環保等領域人才招手。

張安平表示，台泥對機電、資訊還有國際人才都有蠻多的需求，因為台泥陸續在國際上有很多新的點會開出來，尤其今年下半年在歐洲會有更多的機會。正在興建的高雄三元電池工廠，包括操作手及工程師今年就需要600至700人，估計整個企業今年可能要招募上千人。

張安平認為，今年台灣缺才愈來愈嚴重，應該是好事，表示企業都在發展，但他表示，校園跟企業所需要的人才，可能還是有些差距，台灣基本上理工人才還是缺少。

他希望年輕人找工作時，除了薪水也能考量這份工作是否可以幫助這個社會、地球做一些事，為理想而工作。（編輯：郭無患）1110305