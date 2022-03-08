303大停電 王美花鞠躬致歉

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立法院會8日邀請行政院長蘇貞昌（右）率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，經濟部長王美花（左）也針對303大停電鞠躬道歉。中央社記者王飛華攝 111年3月8日

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（中央社記者郭建伸台北8日電）303大停電，台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利請辭獲准。國民黨立委洪孟楷今天在立法院會質詢指出，經濟部長王美花未如去年513大停電後鞠躬致歉。對此，王美花備詢時在議場鞠躬，表達最深歉意。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢。

洪孟楷質詢指出，去年513大停電，王美花率官員對全民90度鞠躬道歉，但這次僅坐著拿麥克風開記者會，貌似雲淡風輕，是否未來停電會成為習慣，所以王美花也開始擺出無所謂態度。

王美花表示，3月3日她急著處理復電問題，當天即跟民眾表達歉意，今天也願意再次表達最深歉意。話一出口，王美花在議場鞠躬致歉。

洪孟楷指出，王美花去年513停電時說不在乎去留，今年303大停電卻說要自請處分，他問王美花是否向蘇貞昌請辭，或是有請辭被慰留。王美花表示，她向蘇貞昌表達應負的責任，蘇貞昌希望她留下跟台電一起打拚，把後續工作做好。

蘇貞昌表示，不是慰也不是留，他是要求經濟部長把事情做好才是負責。（編輯：謝佳珍）1110308