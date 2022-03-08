因應台電3環變局 代董事長曾文生提解方破難關

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（中央社記者曾智怡台北8日電）台電今天舉行卸新任董事長、總經理交接典禮，新任代理董事長曾文生表示，台電面臨電源開發、電網擴充、新進人員占比破半等「3環變局」，未來將從落實基礎訓練、建立主管層橫向溝通機制、政府與台電協作等3面向突破難關。

台電下午舉行卸新任董事長、總經理交接典禮，由經濟部政務次長陳正祺監交，原董事長楊偉甫與總經理鍾炳利卸任，由經濟部政次 曾文生 曾文生小檔案 現職：經濟部次長

學歷：國立台灣大學土木工程學系

經歷：

高雄市政府經濟發展局局長

高雄市政府經濟發展局專門委員

高雄市政府顧問

高雄市政府都市發展局專員

行政院青年輔導委員會約聘研究員

民進黨青年部主任

行政院青年輔導委員會專門委員

台灣智庫研究員

台灣勞工陣線高雄分部總幹事及文宣部主任 看更多 關閉 代理董事長，台電副總經理王耀庭接任台電總經理。

曾文生致詞時表示，台電將面臨3環變局，首先是電源開發，近年經濟成長速度驚人，牽動用電成長提高，恰巧2016年至2025年是核能、火力等機組除役高峰期，電源供應需趕緊跟上社會需求量。

其次是電網擴充。曾文生說，電量足夠之餘，品質也很重要，因應淨零碳排滲透率提高，電網規模擴張非常重要，而增加電網規模又會面臨陳情、抗爭等問題，且建置速度又比電廠慢，困難度較高；他強調，電網不只智慧化、也必須擴大電網容量，將依總統蔡英文指示，朝分層電網目標努力。

第3個變局是人事。曾文生指出，過去5年台電新近人員占公司人數1/3、以規模看近1萬人，再加上退休年齡到來，至2025年公司有超過一半為新進員工，「等於不只換了一半機組、擴張一半電網，還要換一半新人」，這均是台電巨大挑戰，盼獲得更多政府幫助。

至於因應之道，曾文生表示，一是與工會合作將基礎訓練向下紮穩，二是建立主管階層橫向溝通、協調、聯絡機制，三是政府部門會和台電一起努力，讓台灣供電跟得上經濟發展以及減碳速度。

王耀庭致詞時則指出，到任後會先針對303停電缺失、電網韌性、防呆機制等進行改善，另有落實數位轉型建設，將再生能源做最有效運用，以及完成能源轉型、淨零碳排等目標，「相信台電經過風暴會浴火重生」，讓社會重拾對台電的信任。（編輯：林克倫）1110308