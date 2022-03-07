接任台電總經理 王耀庭：穩定供電是最重要工作

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（中央社記者曾智怡台北7日電）303大停電民怨沸騰，台電董事長、總經理請辭獲准，總經理由副總經理王耀庭接任；他強調，穩定供電是首要任務，包含落實人員教育訓練、強化電網隔離機制等，穩定供電是最重要的工作，「半年內一定要有成績出來，使命必達」。

興達發電廠3日因人為疏失造成全台大停電，行政院晚間宣布，台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利請辭獲准，董事長由經濟部次長曾文生代理，總經理由王耀庭接任。

身兼台電配售電事業部執行長的王耀庭，業管策劃室、業務處、配電處、工安處，如今臨危接任總經理一職，他接受中央社記者訪問時坦言，在這個時刻接任，心裡五味雜陳；儘管壓力巨大，使命感大於一切，「穩定供電是最重要的工作」。

王耀庭表示，要達到此目標，需仰賴台電每個螺絲釘、每個崗位齊心努力，短期內一定會改正這次受社會責難部分，包含教育訓練的強化，以及其他制度面改善，不容許再犯第2次錯誤。

另外，電網韌性強化也是重中之重，「不能再因為單一事故造成整個系統崩解」，會在未來數個月進行整頓強化，「半年內一定要有些成績出來，會遵照院長蘇貞昌指示，使命必達」。

王耀庭提到，自己是電機出身，熟悉電力系統運作，包含如何在電網建置完成後，透過保護機制，使得發生事故時，能有效執行線路隔離，使之不要擴大影響，自身經歷與台電現今急需改善精進之事高度相聯，「像這次（停電事故）跳脫範圍太大，就是需要改善的地方」，即被他列為近期重要任務。

另外，智慧電表、電動車等串連資通訊部分，也是王耀庭的專長，他強調，會結合自身專長，給予台電員工明確方向，一同落實電力維護。（編輯：潘羿菁）1110307