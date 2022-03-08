303大停電究責 台電將啟動內部懲處機制

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（中央社記者曾智怡台北8日電）303大停電民怨沸騰，經濟部今天上網公布事故檢討報告，經濟部表示，除台電董事長與總經理已請辭獲准，後續台電將彙整興達電廠及相關單位的疏失人員，召開人員獎懲會議，啟動內部懲處機制。

3日上午因 興達電廠 興達電廠小檔案 設立動機：因應南部工業成長帶動電力需求 啟用時間：1982年 規模：為全台第三大電廠，僅次於台中電廠、大潭電廠 機組：4部燃煤與5部燃氣 總容量：432.6萬瓩 資料來源：台電 看更多 關閉 開關場事故，龍崎超高壓變電所南機組跳脫，全台電網瞬間失去1050萬瓩電力，相當於1/3供電能力，同時引發中北部地區低頻卸載，全台總停電戶數約549萬戶，最長停電時間長達12小時。

經濟部指出，這次事故肇因於台電公司人員在未確認設備情況下操作，同時未能妥善落實多層防護機制。

經濟部表示，已於昨天完成「303停電事故檢討報告」，分為興達電廠開關場事故、調查結果及原因研判、改善對策等提出說明。

同時，已依調查結果提出改善對策，包含台電設置風險專責單位及提高電網管理層級、強化電網韌性的設計、邀集國內外電力系統專家協助診斷以強化電網韌性、強化人員的訓練與風險意識，並建議以投入國家資源方式，全力加速提升電網韌性升級。

至於相關懲處部分，經濟部指出，有鑒於是單一操作失誤，引起重大停電事故，大大影響民眾生活及相關經濟活動，除台電公司董事長與總經理於第一時間請辭，並於3月7日獲准，副總以下、含總公司主管處、興達電廠主管及誤操作人員等，也應依照疏失程度進行相應懲處。

因此，後續將依照經濟部303事故調查檢討報告，由台電彙整興達電廠及相關單位的疏失人員，依程序召開人員獎懲會議，啟動內部懲處機制。（編輯：林興盟）1110308