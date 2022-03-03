興達電廠1年爆3次事故 引發機組安全維護疑慮

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（中央社記者曾智怡、梁珮綺台北3日電）全台上午因興達電廠開關場事故釀大範圍停電，影響逾500萬戶，民眾哀鴻遍野，高雄工業區成重災區。台灣過去一年內停電4次，其中3次都和興達電廠事故有關，引發外界關注興達機組安全維護等問題。

全台今天無預警大停電，原因是 興達電廠 興達電廠小檔案 設立動機：因應南部工業成長帶動電力需求 啟用時間：1982年 規模：為全台第三大電廠，僅次於台中電廠、大潭電廠 機組：4部燃煤與5部燃氣 總容量：432.6萬瓩 資料來源：台電 看更多 關閉 上午發生開關場事故，導致龍崎超高壓變電所南機組跳脫，全台電網瞬間失去高達1/3供電能力，同時引發中北部地區低頻卸載，全台總停電戶數約549萬戶。

台電緊急啟動水力機組、汽電共生、需量反應等措施支援，南部各電廠巡檢完畢後也已陸續啟動併聯，不過由於機組從併聯至滿載發電需要時間，預計晚間才會全數復電。

全台3日上午大範圍停電，經濟部長王美花表示，興達電廠開關場事故導致全台瞬間喪失1050萬瓩電力。圖為機組緊急停機產生水蒸氣逸散現象。（台電提供）

但台灣去年迄今，短短一年內就爆發4次停電事故，其中有3次都與興達電廠事故有關，引發外界對興達電廠機組運轉安全的疑慮。

第一起是513大停電，因路北超高壓變電所容量擴充工程時，測試人員誤操作開關釀憾事，造成匯流排接地事故，引發興達電廠跳機。

台電只好執行6輪緊急分區輪流停電，實施長度長達5小時，當時約462萬戶受影響，民怨四起。

僅相隔短短4天，台電再因興達機組故障停機，儘管台電在2小時內排除故障，機組重新併聯發電，但剛好遭逢水情嚴峻、疫情高峰，導致用電量攀升，加上傍晚以後太陽下山，光電無法使用，造成電力供應吃緊，台電不得已在晚間實施分區停電，造成近200萬戶用電受波及。

轉眼不到一年時間，今天上午興達電廠又出包，經濟部長王美花親上火線說明，直指肇因是開關場發生事故；其中，517分區輪流停電原因跟513不同，513是人為疏失、匯流排接地造成發電機組跳機，517是供需問題導致。

不過，一年內興達電廠連續發生3次停電事故，外界不免質疑電廠設備維護管理出紕漏，包括發電機組安全性、檢修維護、人員訓練落實與否等內控，都讓人憂心。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1110303