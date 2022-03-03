台南永康1天內停電3次 員警機動指揮交通

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全台3日上午多處停電，台南市永康區許多區域也無預警停電，不少路口號誌停擺，由員警以人力指揮疏導交通，午後雖陸續復電，但部分地區在下午4時許又出現停電狀況。中央社記者楊思瑞攝 111年3月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台電興達電廠設備故障導致全台多處地區停電，台南市永康區部分地區昨天深夜就曾無預警停電，今天上午再度停電，但下午復電後不久又有些地區停電，員警持續於路口指揮交通。

台南市永康區局部區域昨天深夜突然停電，台電台南區營業處調查，仁德配電變電所因事故導致饋線跳脫，造成逾6000戶停電，經搶修後於今天凌晨0時50分全部復電。

今天上午全台多處地區停電，永康區許多區域再度停電，不少路口號誌停擺，由員警以人力指揮疏導交通，午後雖陸續復電，但部分地區在下午4時許又出現停電狀況。

永康為選區之一的民進黨立委林宜瑾下午也發布新聞稿指出，永康民眾對此深感不便與焦慮，她已第一時間發文要求台電盡快釐清權責並提出補償，用電安全是國家問題，台電應盡快與相關部會共同擬定電網改善方案。

台南市政府警察局永康分局指出，今天持續巡查轄內受停電影響的路口，並即時通報主管機關協助處置，呼籲用路人行經路口務必減速慢行，多注意路口狀態，並遵守指揮人員手勢行駛。

據台電台南區處下午4時許的統計，約有4萬8147戶停電，以永康、大灣、安南一帶為主。（編輯：黃世雅）1110303