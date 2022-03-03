進入夜間尖峰供電 台電：雲林以南傍晚起部分停電
2022/3/3 17:42（3/3 18:02 更新）
全台3日上午無預警大範圍停電，台南、高雄地區更是全區停電。圖為高雄地區一家便利商店難逃沒電窘境，店員在低溫區張貼「請勿開門、會退冰」告示提醒消費民眾。中央社記者董俊志攝 111年3月3日
（中央社記者梁珮綺、曾智怡台北3日電）興達電廠開關場事故釀全台大範圍停電，至今仍逾百萬戶未復電，原先台電承諾今晚全面復電，下午更新資訊指出，為維護供需平衡，雲林以南地區部分用戶傍晚起停電。
台電強調，雖然上午事故跳脫機組正在回復中，不過考量用電狀況隨時變化，為維持供需平衡，才會提出雲林以南地區部分用戶傍晚停電，後續將依據電力供需滾動調整，以維持電力系統的安全與穩定，也不會計畫性實施分區輪流供電。
興達電廠
開關場今天上午9時7分發生事故，造成龍崎超高壓變電所南機組跳脫，導致南部地區停電，並引發中北部地區低頻卸載，一度釀全台549萬戶停電，經台電搶修，已有442萬戶復電，仍有台南、高雄及屏東地區共約107萬戶未復電。
興達電廠小檔案
設立動機：因應南部工業成長帶動電力需求
啟用時間：1982年
規模：為全台第三大電廠，僅次於台中電廠、大潭電廠
機組：4部燃煤與5部燃氣
總容量：432.6萬瓩
資料來源：台電
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台電強調，水力機組已啟動發電，汽電共生、需量反應等措施也展開支援，南部各電廠巡檢完畢後已陸續啟動併聯，只是併聯到滿載發電需要時間，預估至傍晚6時尚待恢復的供電量約400萬瓩，努力在今晚全數復電。
不過，隨著太陽下山，太陽光電發電量逐漸減少，而燃氣機組發電到滿載及燃煤機組啟動發電還需要時間，加上民眾下班回家推升用電需求，台電指出，為維持供需平衡，雲林、嘉義、台南、高雄、屏東地區部分用戶傍晚起停電。（編輯：潘羿菁）1110303
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