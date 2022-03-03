全台大停電 張安平：凸顯節儲能及智慧電網重要性

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台泥企業團與統一超商3日共同宣布，台泥旗下子公司台泥儲能攜手7-ELEVEn，打造結合綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，第一站設在花蓮熱門景點「台泥DAKA」，正好碰上全台大停電，台泥董事長張安平（右2）表示，這凸顯儲能、節約用電及建置區域智慧電網的重要性。（台泥提供）中央社記者張祈傳真 111年3月3日

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）全台多縣市今天上午無預警停電，台泥董事長張安平表示，這凸顯台灣電力不充分的前提下，儲能、節約用電及建置區域智慧電網的重要性。

台泥企業團與統一超商今天共同宣布，台泥旗下子公司台泥儲能攜手7-Eleven，打造結合綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，NHΩA.TCC充電服務第1站設在花蓮熱門景點「台泥DAKA」，加入LINE官方帳號就可以開始充電。

張安平接受媒體訪問表示，只要發生停電，產業、民眾生活一定受影響，他認為節約用電是重中之重，若能把電省下來，供電就不會這緊繃，且需要搭配儲能、建構智慧電網。

張安平說，台泥在彰濱工業區為台電建置全台第1座儲能場，上午9時許全台大跳電，彰濱儲能場立即接上供電，不過因停電規模大，約20分鐘後儲能就用罄，這表示儲能雖然可以在停電時間紓解燃眉之急，但仍要具備一定規模。

台泥發布新聞稿指出，NHΩA.TCC在DAKA建置的充電站提供所有電動車規格，並結合儲能設備，可依尖離峰調節用電需求的環保節能充電站，更設置全台第一座純綠電「24K GREEN」充電樁，100%由「DAKA和平花」太陽能供電與儲存，未來計畫引進風機，期逐步創造全綠電充電場域。

台泥指出，過去2年台泥DAKA與統一集團捐助在地秀林鄉和平國小教育基金超過新台幣384萬，未來DAKA充電站的營收也將固定提撥一定比例投注當地和平急難救助基金。（編輯：謝雅竹）1110303