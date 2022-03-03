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0303全台大停電
新聞專題
0303全台大停電58/94

興達電廠事故喪失1/3電力 全台停電影響500萬戶[影]

2022/3/3 11:41（3/3 19:31 更新）
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全台3日上午發生大範圍停電，台電表示，興達電廠設備故障，造成南部系統解聯，正緊急搶修。興達電廠廠房機組緊急停機，因而產生水蒸氣逸散現象。（台電提供）中央社 111年3月3日
全台3日上午發生大範圍停電，台電表示，興達電廠設備故障，造成南部系統解聯，正緊急搶修。興達電廠廠房機組緊急停機，因而產生水蒸氣逸散現象。（台電提供）中央社 111年3月3日
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（中央社記者梁珮綺、曾智怡台北3日電）全台今天上午突釀大範圍停電，經濟部長王美花表示，興達電廠開關場事故導致全台瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力，造成500萬戶受到影響，北部地區中午前會復電，南部午後陸續恢復供電。

全台上午無預警大範圍停電，由於事發突然，各縣市災情頻傳，包括紅綠燈號誌不亮造成交通大亂、有人電梯受困，甚至台鐵全線停駛，總統蔡英文在第一時間致歉。

王美花上午10時40分率經濟部次長曾文生、台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利在台電大樓緊急說明原因，並向全國民眾表達歉意。

王美花說，興達電廠開關場上午9時7分突發事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電南機組因而跳脫，系統自動切離保護，瞬間喪失1050萬瓩，造成南部地區停電。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

全台電力系統受到影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。王美花說，目前先關閉興達開關場的開關，同時啟動其他機組發電，水力已進行發電，而燃氣機組從發動到滿載約要1小時、燃煤機組約3小時。

王美花說明，北部地區因低頻卸載，中午前就可復電，南部則要等到午後陸續恢復供電。

對於外界質疑政府「缺電」，王美花強調，事故發生當下，系統備轉容量率高達24.61%，代表電力供應充足，與缺電無關。

王美花說，事故詳細原因尚待台電查證，有聽到「蹦」的一聲，但應不是網傳的興達電廠爆炸。

面對媒體詢問造成多少戶數停電，鍾炳利表示，約500萬戶受到影響。他指出，事故當時全台負載量為3000萬瓩，因事故瞬間喪失的1050萬瓩，大約占全台電力供應的1/3，將近30%。（編輯：張良知）1110303

高雄南部興達電廠開關場發生事故，造成全台3日上午發生大範圍停電，台電正緊急搶修，將陸續恢復供電。圖為興達電廠機組緊急停機產生水蒸氣逸散現象。（台電提供）中央社 111年3月3日
高雄南部興達電廠開關場發生事故，造成全台3日上午發生大範圍停電，台電正緊急搶修，將陸續恢復供電。圖為興達電廠機組緊急停機產生水蒸氣逸散現象。（台電提供）中央社 111年3月3日
全台3日上午發生大範圍停電，台電表示，興達電廠設備故障，造成南部系統解聯，正緊急搶修。圖為興達電廠汽機廠房現況，機組緊急停機產生水蒸氣逸散現象。（台電提供）中央社 111年3月3日
全台3日上午發生大範圍停電，台電表示，興達電廠設備故障，造成南部系統解聯，正緊急搶修。圖為興達電廠汽機廠房現況，機組緊急停機產生水蒸氣逸散現象。（台電提供）中央社 111年3月3日
圖為台北市內湖區便利商店受影響停電。中央社記者裴禛攝 111年3月3日
圖為台北市內湖區便利商店受影響停電。中央社記者裴禛攝 111年3月3日
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