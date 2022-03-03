全台停電朝野籲台電說清楚 在野黨團要王美花下台

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（中央社記者王承中、王揚宇、范正祥、劉冠廷台北3日電）全台多地今天上午無預警停電，國民黨團及民眾黨團同聲要求經濟部長王美花下台負責。民進黨團幹事長鄭運鵬指出，下台是政治語言，但如何有效把台電長期累積下來的漏洞處理起來，這是經濟部的工作。

全台上午9時左右無預警傳出停電消息。台電表示，興達電廠設備故障，造成南部系統解聯。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維、副書記長吳怡玎及立委賴士葆今天在立法院召開記者會。曾銘宗表示，對於停電，要求政府出來講清楚、說明白，去年台電已經發生兩次大停電，今天全台又大停電，國民黨要求經濟部長王美花、台電董事長楊偉甫應下台負責。

曾銘宗指出，穩定的供電，好的能源政策，關係到全台人民用電權益，以及產業的發展，今天的跳電，主要是目前民進黨政府的能源政策出問題，台電的管理也出狀況，要求王美花、楊偉甫下台，而台電應全額補償這次停電造成的損失。

民眾黨立法院黨團也隨即召開記者會質疑「穩定供電」淪為口號治國，批評王美花應為「政府跳電」下台負責。黨團副總召賴香伶說，這個執政團隊的效能令人捏了一把冷汗，應確實調查原因並檢討。

時代力量立法院黨團發布聲明指出，經濟部及台電應以最快速度恢復全台供電，並完整查明事故肇因，行政院也應向立法院就0303全台大停電進行專案報告。

民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會，黨團幹事長鄭運鵬表示，要求經濟部與台電不要再有人為疏失或不確定狀況，否則會造成民眾對供電的信心不足。希望這種狀況不要再發生，黨團也會對經濟、能源部門提出最高規格的要求。

鄭運鵬接受中央社記者訪問時表示，台電出這種電網意外，不要說在野黨不滿，民進黨團也非常不滿，因此黨團要求台電要做完整的解釋及後續該如何處理。

鄭運鵬指出，在野黨要王美花下台是政治語言，「反正明天也一定會要求行政院長蘇貞昌下台」，但如何有效把台電長期累積下來的漏洞處理起來，對於產業界，國人也好，有信心的交代，這是經濟部的工作。

記者會之後，鄭運鵬在臉書發文指出，建議政府必須以國防等級來檢視整個台電，任何跳電都是不必要的損失，包含生活產業經濟損失、民眾信心的損失。

此外，國民黨文傳會主委凌濤發布新聞稿表示，民進黨無視供電警訊，大停電早醞釀已久，蔡總統連「能源安全」都無法保證，何談「國家安全」，今天上午全台許多地方傳出停電災情，民眾就是無電可用，「蔡總統看到了嗎？」（編輯：蘇龍麒）1110303