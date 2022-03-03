大停電 北市48萬餘戶上午11時28分全數復電

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全台3日上午9時左右無預警大範圍停電，台北市內湖區民權東路與瑞光路口紅綠燈號誌不亮，警察在路口指揮交通。中央社記者裴禛攝 111年3月3日

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北3日電）全台今天上午大停電。台北市政府指出，停電造成全市約48萬9436戶停電，經緊急搶修，已於上午11時28分全數復電；239件交通號誌故障，皆已恢復正常。

全台上午9時許無預警大範圍停電，台北市政府發布新聞資料表示，上午11時30分止，北市災情通報案件數包含交通號誌故障239件，均已恢復正常；電梯受困49件，均已脫困；火災1件，火勢已撲滅未有人員傷亡；發電機冒煙16件。

北市府指出，至上午11時50分，Youbike1.0有17站待復電、Youbike2.0正常營運。各區健康服務中心、門診部、醫院、診所疫苗儲存供電站，已啟動不斷電系統，部分診所因備援電力有限，已啟動疫苗冷藏後送，並由轄區健康服務中心協助。（編輯：李亨山）1110303

全台3日上午9時左右無預警大範圍停電，台北市內湖區民權東路與瑞光路口紅綠燈號誌不亮，警方緊急派員在路口指揮交通。中央社記者裴禛攝 111年3月3日