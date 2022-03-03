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0303全台大停電
新聞專題
0303全台大停電59/94

高雄停電致全市停水 市府一級開設因應

2022/3/3 11:40（3/3 11:46 更新）
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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）全台多處上午9時多無預警停電，高雄市長陳其邁表示，將立即召開應變中心會議一級開設，目前已接獲53起電梯受困案件，且目前全高雄市停水中。

陳其邁上午10時多在臉書（Facebook）發布訊息表示，他已立即召開應變中心會議一級開設，目前掌握電梯受困案件約53件，無人受傷，狀況解除33件，持續處理中。

另，交通號誌停止運作，已啟動調派義交協助重要路口交通指揮；捷運、輕軌也均停駛中，捷運站地下站的列車都有進站後疏散，捷運和輕軌均依規定啟動公車接駁。

在社福醫療教育設施部分，陳其邁指出，長照身障及兒少住宿機構的發電設施可運作8到12小時。長青中心已疏散長輩並暫停入館，日照長輩已由6樓移至1樓，無特殊情況。

此外，各急救責任醫院緊急發電系統啟動，除電腦斷層、核磁共振等高耗電設施暫停操作外，其他急重症照護均正常運作。目前所屬各級學校無災情通報，今天各校午餐供應無虞，電梯無法使用則採人力搬運。

台灣自來水公司七區處也向市府回報表示，目前全高雄市停水中，約上午9時20分開始停水，全高雄市均停水，因高屏溪攔河堰無電可取水，各主要給水廠無原水可處理；另因沒電，也無法加壓送水，僅部分區域型以重力供水系統尚能供水。

針對今天全台各地發生停電狀況，陳其邁表示，台電說明指上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電，事故發生當時系統備轉容量率超過20%；因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。（編輯：陳仁華）1110303

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