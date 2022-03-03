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0303全台大停電
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0303全台大停電32/94

水力救援全台復電412萬戶 今晚尖峰供電挑戰大

2022/3/3 14:13（3/3 15:34 更新）
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全台各地3日無預警傳出停電消息，台北市文山區一間賣場上午10時許依靠緊急電力系統維持基本營業用電，民眾摸黑逛賣場購物。中央社記者鄭清元攝 111年3月3日
全台各地3日無預警傳出停電消息，台北市文山區一間賣場上午10時許依靠緊急電力系統維持基本營業用電，民眾摸黑逛賣場購物。中央社記者鄭清元攝 111年3月3日
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（中央社記者曾智怡、梁珮綺台北3日電）全台上午因興達電廠開關場事故導致大範圍停電，台電表示，除水力機組已啟動發電，南部各電廠巡檢完畢陸續啟動中，截至下午1時，已復電約412萬戶、逾7成5，剩下137萬戶正積極搶修中。

目前除水力機組已啟動發電，南部各電廠巡檢完畢後已陸續啟動，但全數併聯仍需一段時間，夜尖峰供電是否充裕成為今晚一大挑戰。

今天上午9時7分，因興達電廠開關場事故，龍崎超高壓變電所南機組跳脫，造成南部地區停電，並引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電，總停電戶數約549萬戶，正陸續復電。

台電指出，目前除水力機組已啟動發電，南部各電廠巡檢完畢後已陸續啟動併聯，包括南部電廠2、3號機、興達電廠燃氣1、3號機、嘉惠電廠一、二期、豐德2號機等機組，另核三廠待原能會同意後啟動。

經緊急搶修，截至下午1時，已復電約412萬戶、逾7成5，剩下137萬戶正積極搶修中。

回顧台灣去年短短1年內就停電4次，去年5月17日因興達機組故障停機、水情嚴峻、疫情用電量攀高等複合因素，光電至傍晚後又無法發揮效力，導致晚間電力供需不平衡，緊急實施分區停電。

至於今天，由於目前主要水庫都處於高水位，全台水情豐沛，無論是貫常或抽蓄水力均已啟動，成為關鍵救兵。不過，南部各電廠燃煤、燃氣機組陸續啟動併聯仍需時間，能否順利支應夜尖峰供電，將是今晚台電電力調度一大挑戰。（編輯：潘羿菁）1110303

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