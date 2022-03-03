高雄工業區目前無災情 關鍵製程廠區緊急供電

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）全台今天上午大停電，針對高市轄內工業區停電狀況，市長陳其邁說明，目前並無接獲災情，經了解關鍵製程都會備妥供電；另疫苗冷藏無虞，疫苗接種跟負壓隔離病房也照常運作。

全台大停電，高雄市政府災害應變中心一級開設，市長陳其邁中午在消防局應變中心召開會後記者會指出，目前高雄轄境內工業區運作已經進行恢復供電工作，關鍵製程都會備妥供電，經發局將隨時掌握相關狀況，各工業區目前回報無災情。

陳其邁說，截至中午12時，消防局共接獲70件電梯受困，其中67件已經排除，並無人員傷亡；市警局則出動警力682人，A2交通事故（造成人員受傷或超過24小時死亡交通事故）有6件，A3部分（僅有財物損失）有20件。

民政局部分，陳其邁則說明，高市今天施打疫苗狀況正常運作，戶政事務所改以手工作業方式；工務局接獲的電梯停電事故共有250件，各廠商已在前往處理中，並無人員傷亡。

陳其邁指出，高雄市號誌故障共83處，目前已經恢復運作；另在捷運部分，像輕軌因供電等級比較高，因此大停電造成捷運輕軌處於停駛狀況，渡輪跟Youbike正常營運，市府也呼籲市民可以公車等方式取代，高鐵、台鐵目前已恢復正常。

社會局長照部分，長照、身障、兒少住宿機構發電設備都可以運轉8到12個小時，長青中心長輩目前已經疏散，暫停相關住所使用，日照中心長輩則由6樓移到1樓，並無其他特殊狀況。

至於衛生局業管部分，目前25家急救醫院急診正常運作；84家有涉及高耗能設備，像電腦斷層部分暫停使用，其他開刀房跟醫院的整治並無異常狀況；12間負壓隔離病房則以緊急電源供應，運作正常。

陳其邁說，市府在停電後已經盤點疫苗冷藏狀況，並無異常狀況，17區衛生所回收轄區的醫療院所疫苗維持正常，8個疫苗施打站照常運作。（編輯：陳仁華）1110303