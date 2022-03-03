全台大停電 空氣品質測站一度近1/3無法運作

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（中央社記者張雄風台北3日電）今天受境外污染物影響，西半部空氣品質不佳，然而環保署空氣品質監測網因全台大停電，近1/3測站無法運作，上午11時之後數據無法更新；至下午1時，78測站已60測站恢復運作。

全台上午突釀大範圍停電，經濟部長王美花表示，興達電廠開關場事故導致全台瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力，造成500萬戶受到影響，北部地區中午前會復電，南部午後陸續恢復供電。

行政院環境保護署表示，今天偏東風，西半部地區仍受境外污染影響，中部以南空氣品質多處達紅色警示等級。然而上午11時之後再看空氣品質監測網，呈現測站數卻銳減，原來測站也因停電受到波及。

環保署指出，全台共78個空氣品質監測站，因停電有27個測站無法運作，一度呈現X符號；上午10時發布的資訊是經過人員確認的正確資訊，上午11時之後的空氣品質資訊皆未能更新；12時許部分測站重新累積數值，一度還出現高雄空氣品質為「綠燈」的現象。

環保署說明，網站出現X符號是指設備維護、儀器校正、儀器異常、通訊異常、電力異常或有效數據不足等需查修維護情形，以致資料暫時中斷服務。

環保署表示，空氣品質監測站電力需求量大，受到上午停電影響，部分測站無法運作，導致無法提供即時空氣品質資訊；不過，上午10時的監測資料是經人工確認，因此仍是正確資訊。

根據空氣品質監測網，下午1時X符號已未顯示，陸續恢復中，但目前運作中測站數約60站。（編輯：管中維）1110303