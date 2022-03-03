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0303全台大停電
新聞專題
0303全台大停電37/94

台南高雄停電 電信訊號不穩網路異常

2022/3/3 13:34（3/3 13:40 更新）
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（中央社記者曾以寧、蔡孟妤、洪學廣高雄3日電）全台上午9時左右無預警停電，範圍包括北中南多地，其中台南、高雄地區不只用電受到影響，電信3巨頭訊號也不穩定，頻頻出現斷訊、無法接通網路情況。

高雄、台南許多民眾也反映手機和網路訊號微弱、不穩。一名使用台灣大哥大的市民說，停電後手機和網路訊號很不穩定，手機大多只有2、3格，甚至幾度完全沒訊號，電話打不出去，網路也斷斷續續，無法正常使用。

使用中華電信的市民也表示，從早上9時停電開始，訊號就一直非常不穩定，經常完全斷訊，也收不到網路，僅有部分桌上型電話還能接通。市民抱怨，家中停電，加上手機和網路也出問題，有如與世隔絕。

打去台灣大哥大客服，只聽到語音訊息表示，受到停電影響，目前部分系統無法提供服務。中華電信總機也說，全台因為停電問題，造成多縣市有市話、網路、手機行動數據無法使用，已經配合台電全力搶修中。

遠傳電信客服人員也說，目前因為停電問題，接獲不少民眾反映訊號不穩，詳細情況與是否能排除問題，仍待進一步釐清。（編輯：陳仁華）1110303

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