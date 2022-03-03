全台大停電 宜蘭羅東鎮公所業務一度停擺

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受全台大停電影響，宜蘭縣羅東鎮公所3日上午因公務電腦無法網路連線，主要業務一度停擺，公所人員緊急貼出公告，暫時停止受理業務。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年3月3日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）宜蘭縣羅東鎮公所表示，受全台大停電影響，業務電腦無法網路連線，所有相關業務上午一度暫停對外受理，近中午已恢復正常。

羅東鎮公所主任秘書蔡宜潔告訴中央社記者，上午9時許受到全台大停電影響，公所在5秒之內緊急啟動發電機因應公所內基本供電，但受到相關業務例如健保或是農保，或是與縣府公文的網路連線都無法運作，無法服務民眾。

受到停電影響，羅東鎮公所的自動防疫體溫偵測器也一度停擺，許多進出公民眾只好由公所人員以手動量測體溫，之後再向民眾告知暫時無法受理業務。公所人員也緊急列印公告，對外告知所有業務都暫停受理，待恢復供電後再受理。

台北捐血中心宜蘭捐血站長戴靜宜說，上午受無預警停電影響，位於羅東地區的萬連號捐血車無法運作，當時影響原本要捐血的民眾，經留下聯絡電話，於近中午恢復供電時，已通知這些民眾可以前往捐血。

宜蘭縣政府教育處表示，宜蘭縣有6所學校的營養午餐受到影響，縣府隨即關心並協助學校，立即啟動緊急供餐方案。

宜蘭縣政府警察局礁溪分局指出，轄區礁溪鄉及壯圍鄉部分地區受停電影響，部分重要的路口紅綠燈號誌停止運作後，立即指派員警前往指揮交通。

台電宜蘭區營運處表示，上午曾停電區域包含五結鄉、宜蘭市、壯圍鄉、羅東鎮、員山鄉及冬山鄉等，曾停電戶數為6萬1187戶，上午11時許已全部復電。

基隆市政府表示，上午市區有3件電梯受困案件，有3人一度受困電梯中，所幸都已救出。

基隆市仁愛區仁愛市場上午也停電，一片漆黑，但仍有零星顧客摸黑進入買菜，有攤販點蠟燭繼續營業。

台電基隆區營業處表示，上午基隆市安樂、七堵、中正、信義、暖暖，及新北市汐止、瑞芳、雙溪、貢寮、平溪、金山、萬里、石門及三芝區一帶，共有15萬5532戶一度停電，上午11時許已全部復電。（編輯：方沛清）1110303