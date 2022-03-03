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0303全台大停電
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0303全台大停電23/94

全台大停電 17縣市274件電梯受困救326人

2022/3/3 15:50
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（中央社記者黃麗芸台北3日電）全台今天因興達電廠開關場事故導致大範圍停電。根據消防署最新統計資料指出，截至下午3時許全國電梯受困案計274件，現都已脫困、共救出326人，其中高雄市80件。

高雄興達電廠開關場今天上午9時許因設備故障，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所南機組跳脫，全台瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力，造成約549萬戶停電，目前正陸續復電中。

受此事件影響，消防署指出，截至下午3時10分統計全國各縣市電梯受困案共274件，目前已全數脫困並救出326人，暫無救援案件。

其中，台北市獲報49件並救出49人；新北市68件、救出85人；桃園市14件、救出19人；台中市6件，救出8人；台南市28件、救出38人；高雄市80件、救出89人。

以及基隆市3件、救出3人；新竹市2件、救出6人；嘉義市1件、救出1人；新竹縣4件、救出5人；苗栗縣1件、救出3人；彰化縣2件、救出2人；雲林縣2件、救出2人；嘉義縣1件、救出1人；屏東縣11件、救出15人；台東縣1件、救出2人。

台電公司經緊急搶修，截至下午1時已復電約412萬戶（逾7成5），其餘137萬戶正積極搶修中。（編輯：張銘坤）1110303

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