全台大停電 48座工業區、產業園區521家廠商遭波及
2022/3/3 15:08（3/3 15:26 更新）
台電興達電廠開關場3日上午9時7分突發事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電南機組因而跳脫，系統自動切離保護，瞬間喪失1050萬瓩，造成全台大範圍停電。圖為高雄興達發電廠車輛進出情形。中央社記者董俊志攝 111年3月3日
（中央社記者梁珮綺、曾智怡台北3日電）興達電廠開關場事故釀全台大停電，經濟部工業局統計，全台62座工業區有48座受波及，目前36座已復電；至於科技產業園區共521家廠商停電，現有358家恢復電力。
全台上午因興達電廠開關場事故導致大範圍停電，影響549萬戶，經台電緊急搶修，截至下午1時，已復電約412萬戶、逾7成5，剩下137萬戶仍搶修中。
經濟部轄下共有62個工業區，工業局副局長楊志清表示，共有48個工業區受停電波及，至今已有36處工業區復電，剩下的12處陸續復電中。
至於科技產業園區位處於台中、高雄與屏東，共10座園區、約700多家廠商，加工出口區管理處副處長劉繼傳表示，中部園區共有201家廠商，正常營運，南部受到牽連較大，有521家廠商停電。
劉繼傳指出，截至下午1時，已有358家復電，另外的163家陸續復電中。
至於廠商受損狀況、損失金額，經濟部表示，仍在調查中，尚未明朗。（編輯：潘羿菁）1110303
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