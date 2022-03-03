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0303全台大停電
新聞專題
0303全台大停電18/94

台電系統負載機制 雲嘉部分鄉鎮下午又停電

2022/3/3 18:36（3/3 20:46 更新）
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興達電廠開關場事故釀全台大範圍停電，經搶修後陸續復電，但雲林縣和嘉義縣市部分地區3日下午再度發生跳電，台電公司回應，因系統負載因素，依指令執行卸載停電。圖為雲林縣林姓炸雞業者完成備料，只好摸黑供餐。 中央社記者姜宜菁攝 111年3月3日
興達電廠開關場事故釀全台大範圍停電，經搶修後陸續復電，但雲林縣和嘉義縣市部分地區3日下午再度發生跳電，台電公司回應，因系統負載因素，依指令執行卸載停電。圖為雲林縣林姓炸雞業者完成備料，只好摸黑供餐。 中央社記者姜宜菁攝 111年3月3日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市3日電）全台上午因興達電廠開關場事故導致大範圍停電，經搶修後陸續復電，但雲林縣和嘉義縣市部分地區下午4時許又停電，台電公司對此回應，因系統負載因素，依指令執行卸載停電。

今天上午9時7分，因興達電廠開關場事故，龍崎超高壓變電所南機組跳脫，造成南部地區停電，並引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電，總停電戶數約549萬戶。

嘉義市下午4時許再度發生跳電，嘉義市大同路、友忠路等多條道路的號誌燈失去電力，警方趕緊出動協助交通管制；嘉義市消防局接獲民眾報案，共有3起受困電梯案件，已協助民眾脫困，無人受傷。

台電嘉義區處表示，下午近4時執行緊急卸載停電。台電雲林區處進一步說明，上午事故跳脫機組已在回復中，所以台電不會實施分區輪流供電，由於燃氣機組發電到滿載以及燃煤機組啟動發電還需要一些時間，且用電狀況隨時變化，台電會持續調整電力供需情況，以維持電力系統的安全與穩定。

雲林縣西螺果菜市場拍賣區下午4時許燈光全暗，虎尾、北港等鄉鎮也出現跳電，由於沒電無法啟動機組，有工廠讓員工提早下班，民眾怒批「台電的電話已經打不進去了！」1110303（編輯：謝雅竹）

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